Sicilia | a Palazzo dei Normanni il docufilm sul generale Mori

Pd e leadership - Rosato : Gentiloni nome spendibile per Palazzo Chigi Sicilia - i dati Berlusconi : noi la sola alternativa a Grillo : Il capogruppo dem poi corregge il tiro sulla leadership: «Il candidato del Pd resta Renzi, legittimato dalle primarie»

Elezioni Sicilia - ora Renzi tenta l'apertura a sinistra. Ma rischia la premiership a Palazzo Chigi : Lo ha detto chiaramente il coordinatore Roberto Speranza: "Per costruire una coalizione c'è bisogno di profonda discontinuità, politica e programmatica". Tradotto: Renzi è il principale responsabile ...

Sicilia : Crocetta scrive a dipendenti Regione - esco nudo dal Palazzo come sono entrato (2) : (AdnKronos) - "Ciò non significa affatto che il nostro rapporto è stato sempre idilliaco. Abbiamo avuto momenti difficili nei quali ci siamo detti reciprocamente ciò che pensavamo. A volte vi ho criticato e a volte mi avete criticato e abbiamo fatto bene perché il rapporto con il Governo non può ess

Sicilia : Crocetta scrive a dipendenti Regione - esco nudo dal Palazzo come sono entrato (3) : (AdnKronos) - "Un impegno che continuerò ad avere nella società Siciliana per contribuire allo sviluppo della nostra terra. Un impegno che certamente continuerà ad essere mantenuto da voi per continuare ad essere leali servitori delle Istituzioni e soprattutto di quella Istituzione, la Regione Sicil

Sicilia : Crocetta scrive a dipendenti Regione - esco nudo dal Palazzo come sono entrato : Palermo, 3 nov. (AdnKronos) - "Mi sarebbe piaciuto venirvi a incontrare personalmente prima di lasciare la Presidenza della Regione, ma gli impegni di tutti i giorni e il senso del dovere mi obbligano fino all' ultimo giorno ad essere al lavoro per compiere gli atti ordinari del mio ufficio. Vi scri

La Sicilia laboratorio di moda e cultura : “Fashion Day a Palazzo Villarosa di Bagheria” : moda e cultura, per una passerella artistica, nello storico Palazzo Villarosa di Bagheria, nel palermitano, è il “Fashion Day” organizzato dall’associazione culturale Hostessmodelle e da RosaCasaEvent. Uno shooting realizzato dal fotografo di moda Fabrizio Dia, dove l’arte trova la sua…Continua a leggere →