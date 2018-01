: +++ Shock Russia, "doping di stato anche per i Mondiali di calcio": rischia l'esclusione da parte della Fifa! +++ - CalcioWeb : +++ Shock Russia, "doping di stato anche per i Mondiali di calcio": rischia l'esclusione da parte della Fifa! +++ - sportavellino : Ancora una finestra aperta per vedere l'Italia ai prossimi Mondiali? - sportavellino : "Iran, caso shock: rischia l'esclusione da Russia 2018" -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Le notizie che arrivano dall’Inghilterra fanno tremare laa pochi mesi daiche giocherà in casa nell’estate del 2018. Una nuova bufera è in arrivo per il mondo del pallone, dopo un’inchiesta del Daily Mail che potrebbe sollevare un vero e proprio polverone. Dopo l’acclarato doping dirusso che ha portato all’esclusione della Nazione dalle Olimpiadi invernali, adesso un nuovo caso sconvolge il paese. Il vice primo ministro Vitaly Mutko, già coinvolto nei precedenti casi di doping di, avrebbe architettatoun programma di doping per idi calcio che si sarebbe dovuto fondare sullo scambio dei campioni di urina. L’artefice di questo nuovo scandalo, sotto la guida di Mutko, sarebbe dovuto essere l’ex direttore del laboratorio antidoping di Mosca Grigory Rodchenkov. Action Press Quest’ultimo è proprio ...