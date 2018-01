: Shakespeare in Italy, arriva la serie su Rai 5 - SuperGuidaTV : Shakespeare in Italy, arriva la serie su Rai 5 - AnnaMancini81 : Shakespeare in Italy dal 15 gennaio su Rai5 - La prima domanda che si pone la serie è la seguente: perché William S… - ELISA__ALBA : L’amore non vede con gli occhi, ma con la mente. (W. Shakespeare) @ Vicenza, Italy - Shakespeare_IT : RT @I__Love__Italy: Mantova, Italy - UmbyWanKenobi : Se William Shakespeare fosse vissuto oggi avrebbe fatto dire a Marcello Something is rotten in the state of Italy D… -

(Di lunedì 15 gennaio 2018)su Rai 5 latelevisivainche racconta il rapporto speciale tra il poeta inglese e la nostra terra Debutta su Rai 5 una nuovadedicata al rapporto tra Williame l’Italia. Un racconto inedito che cerca di spiegare cosa ha spinto il noto drammaturgo e poeta inglese ad ambientare moltissime delle sue grandi opere proprio in alcune note località italiane.in: quando va in onda Debutta lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 22.05 in prima serata su Rai5 la nuovaIn” realizzata da Rai Cultura. Si tratta di un appuntamento davvero imperdibile non solo per gli amanti della letteratura inglese, ma per chi ancora oggi continua a sognare ed emozionarsi con le opere del poeta inglese. L’obiettivo di questacomposta da due puntate è quella di scoprire il rapporto segreto che univa il ...