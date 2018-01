Serie B | è sempre più il mercato di Foggia | Parma | Bari | Venezia e Palermo

Serie B : è il giorno di Bari - Foggia - Cesena e Pro Vercelli - tutte le trattative Video : E' successo molto in questa giornata di #Calciomercato, la nona, per le societa' di Serie B.Intanto, c'è un'ultima ora che arriva dal FC Bari 1908 che rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo il difensore nazionale greco Marios Oikonomou, di proprieta' del Bologna. Cesena, acquisti importanti Comincia a delinearsi il nuovo Cesena del tecnico Castori, dopo gli ingaggi del difensore Emanuele Suagher e del centrocampista Simone Emmanuello, ...

Serie B mercato : è tutto ok per Parma - Ascoli - Foggia - una 'stella' per un club Video : Settimana di passione quella che si è aperta oggi 8 gennaio, per il #Calciomercato. Anche i club della Serie B iniziano a chiudere qualche operazione, o sono prossimi alla sua concludere. E' il caso del Parma che nelle prossime ore annuncera' il suo primo colpo di mercato. Si tratta del centrocampista, classe 90, del Foggia Antonio Vacca Junior, con il quale i ducali sottoscriveranno un contratto della durata di tre anni. Inoltre, i ducali ...

Serie A - terminato il primo quadrimestre : ecco chi è promosso e chi è bocciato Video : La Serie A durante le feste non si è fermata, ha proto fino al 6 gennaio in previsione dei mondiali che si disputeranno nel prossimo giugno ma che, malauguratamente, non vedra' la partecipazione dell'Italia. In questa prima parte di campionato si ha avuto modo di farsi un quadro generale della situazione: Napoli e #Juventus si contenderanno lo scudetto, con Inter, Roma e Lazio in lotta per un posto in Champions League. Più distanziate le altre, ...

Serie B mercato : è caccia agli attaccanti - le trattative della seconda giornata Video : E' successo poco in questo secondo giorno di #Calciomercato per le squadre di Serie B. Continuano senza sosta le trattative per la ricerca degli attaccanti, tema fondamentale di questa giornata. Il Parma cerca Alessandro Matri Il Parma guarda alla Serie A e torna a sperare per regalare ai propri tifosi un sogno chiamato Alessandro Matri che ha il contratto in scadenza con il Sassuolo al 30 giugno prossimo. Il club di Squinzi cederebbe Matri ...

Serie B mercato : è già bagarre - primi acquisti ufficiali Video : Oggi, 3 gennaio, si è aperto il #Calciomercato per tutti i club della Serie professionistiche e sono state gia' ufficializzate le prime operazioni. In Serie B, l'Ascoli del nuovo tecnico Cosmi è alla ricerca di rinforzi, soprattutto in attacco. In queste ore i bianconeri potrebbero annunciare l'acquisto di Andrea Ganz del Pescara, a titolo definitivo. Rimane sempre viva la trattativa con il Pescara per il terzino sinistro Antonio Mazzotta, ...

Ufficiale : è di una big il primo colpo nel calciomercato di Serie C Video : Il #calciomercato di #Serie C è iniziato oggi, 3 gennaio e si concludera' il 31 gennaio alle ore 23. In questo primo giorno di mercato, dunque, potrebbero gia' arrivare le prime ufficializzazioni, mentre trattative avviate gia' da diverse settimane continuano ad andare avanti tra mille sussulti e tante idee. Tra le squadre più attive c'è senza dubbio il Lecce [Video] che segue un difensore centrale Martinelli del Foggia e Marino dell'Unicusano ...

Serie B : è sempre più valzer di mister - nuovi soci per un club Video : In Serie B, il Palermo si conferma squadra imbattibile in trasferta e sbanca il San Nicola con un perentorio 0-3 sul Bari [Video]. Nelle ultime ore, c'è stato il commento del patron Zamparini che ha sottolineato la grande prova di carattere della squadra ed a proposito del grande equilibrio che regna in #Serie B ha dichiarato, 'io spero che la mia previsione di prendere il largo e dare 10 punti di distacco alla seconda si avveri'. Il patron è ...

Serie C girone C : nella classifica delle squadre più in forma il Lecce è terzo Video : Anche quest'anno il girone C di Serie C [Video] è molto avvincente. Sono tante le squadre ben costruite che puntano in alto. Per il primo posto sono tre le squadre candidate: #Lecce, Trapani e Catania. Non mancano, poi, le outsider: tra tutte, c'è il Siracusa che continua il suo splendido periodo di forma e ieri è riuscito a imporsi sul difficile campo del Bisceglie con il risultato di 1-0 è la sesta vittoria dei siciliani fuori casa. Una ...

Serie C - è caos : per Trapani - Catania accade l'impensabile Video : Trapani - #Catania, big match del sedicesimo turno del campionato di #Serie C, è gia' caldissima. Non soltanto è destinata a far discutere perchè è un match importante in ottica promozione e attesissimo da entrambe le tifoSerie e da quella del #Lecce che assistera' al big match proprio nel turno in cui i giallorossi riposano, ma anche per le decisioni che stanno condizionando i giorni precedenti alla gara. Ancora una volta, purtroppo, ci ...

Serie C - è sempre più caos : piovono penalizzazioni e due club cambiano proprietà Video : Oltre al calcio giocato, tra una giornata e l'altra, il #campionato di #Serie C deve purtroppo registrare notizie che riguardano, spesso, gli aspetti di natura disciplinare da parte delle istituzioni federali, a carico dei club. Intanto, il Modena che, in base alle risultanze della CO.VI.SO.C., dovra' scontare nel prossimo campionato di competenza, organizzato dalla Figc, 5 punti in meno in classifica. Inoltre, il Tribunale Federale Nazionale ...

Serie B : vendesi club 'non al ribasso' - è festa con 2000 ospiti - la nuova Lega : Con la gara Empoli-Frosinone, anticipo di lusso di oggi 24 novembre, si apre la 16a giornata del #campionato di #Serie B. Sara' una partita tutta da vedere in quanto entrambe le squadre, pur stazionando nelle zone altissime della classifica [VIDEO], cercano una vittoria per fare uno scatto decisivo in campionato. Sicuramente le due squadre sono da considerare tra le più forti del campionato avendo a disposizione elementi di primissimo piano che ...

Serie B : è già mercato - Lecce su un ex nazionale - un presidente tuona - 'via tutti' Video : Per il Palermo, doveva essere la partita per la conferma della propria leadership, nel #campionato di #Serie B. Una vittoria avrebbe consentito ai rosanero di riprendersi il primato nella classifica generale e avrebbe allontanato le polemiche relative all'istanza di fallimento [Video]. Pesante sconfitta interna del Palermo Invece contro il Cittadella il Palermo, dopo una buon inizio di gara non è riuscito a contenere la spinta degli ospiti che ...

Serie C : settimana folle con tanti esoneri - è guerra tra un club e la Lega Pro Video : Archiviata la 15a giornata del #campionato, la #Serie C inizia la nuova settimana con alcune clamorose novita' che riguardano, da nord a sud, alcune societa' partecipanti al torneo. Alessandria, esonerato il ds Sensibile Intanto, l'Alessandria dopo aver esonerato il tecnico Cristian Stellini ed il suo staff, nelle ultime ore ha annunciato la risoluzione contrattuale con il proprio ds Pasquale Sensibile.Una decisione che sottolinea l'intenzione ...

Serie C - è record nazionale : una squadra meglio di Napoli - Juve e Inter : Il campionato di Serie C [VIDEO] è giunto al quattordicesimo turno e non la smette mai di sorprendere. Non soltanto per notizie extra-calcistiche che non fanno piacere a nessuno, come la triste esclusione al campionato del Modena, ma anche per sorprese sul campo. Le big non stanno deludendo finora, ma ci sono varie squadre, considerate outsider o, addirittura squadre-salvezza, che stanno lasciando tutti sorpresi per i loro risultati. Se nei ...