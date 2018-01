Sen. Flakes paragona Trump a Stalin

Il senatore repubblicano Jeff Flakes,55 anni,dell'Arizona,ha paragonato Trump a Stalin. Il paragone col dittatore sovietico che ha la responsabilità di 20 milioni di morti, è contenuto nel testo di un intervento sulla libertà di stampa che Flake dovrebbe pronunciare in Congresso mercoledì e nel quale si condanna il presidente per aver additato la stampa "nemica del popolo". Flakes, parlando di democrazia in pericolo, ha aggiunto che "si tratta di un attacco senza precedenti e ingiustificato".(Di lunedì 15 gennaio 2018)

