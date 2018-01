Scherma | Coppa del Mondo Katowice 2018 | l’Italia del fioretto si conferma ai vertici | ma

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia è seconda nella gara a squadre! Azzurre sconfitte in finale dalla Russia per 45-39 : l’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre del fioretto femminile di Coppa del Mondo, ma questa volta non arriva la vittoria. Infatti a Katowice (Polonia) il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Francesca Palumbo, è stato sconfitto in finale dalla Russia, trascinata da Inna Deriglazova. La campionessa iridata, dopo il successo di ieri nell’individuale, sale sul gradino più alto del podio anche ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia è seconda nella gara a squadre! Azzurre sconfitte in finale dalla Russia per 45-39 : l’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre del fioretto femminile di Coppa del Mondo, ma questa volta non arriva la vittoria. Infatti a Katowice (Polonia) il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Francesca Palumbo, è stato sconfitto in finale dalla Russia, trascinata da Inna Deriglazova. La campionessa iridata, dopo il successo di ieri nell’individuale, sale sul gradino più alto del podio anche ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : primo podio in carriera per Camilla Mancini! La fiorettista azzurra chiude al terzo posto - altro successo per la russa Inna Deriglazova : A Katowice (Polonia) arriva la migliore gara della carriera per Camilla Mancini, che sale per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. La 23enne fiorettista azzurra è stata protagonista di un grande torneo, in cui è riuscita a raggiungere brillantemente la semifinale, dove si è però dovuta arrendere alla superiorità della campionessa del Mondo Inna Deriglazova, che ha conquistato poi il successo. Il cammino di Mancini è stato caratterizzato ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : undici fiorettiste azzurre approdano al tabellone principale : Prima giornata di gare a Katowice (Polonia) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Saranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale. Infatti oltre ad Arianna Errigo, Alice Volpi e Camilla Mancini, già ammesse di diritto in base al ranking, si sono qualificate altre otto atlete, che hanno superato gli assalti odierni. Due azzurre sono riuscite a staccare il pass subito dopo la fase a gironi: una brillante Valentina De Costanzo, ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : le azzurre del Dream Team vogliono confermarsi ai vertici : Il 2018 della Scherma si apre a Katowice (Polonia), dove nel fine settimana si svolgerà la Coppa del Mondo di fioretto femminile. L’Italia punterà sul suo Dream Team per cercare di aprire nel migliore dei modi il nuovo anno. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questa tappa. Partiamo dalla gara a squadre, dove il quartetto azzurro va alla caccia di un altro successo. L’Italia è la potenza assoluta in quest’arma, visto che nel ...

Diretta/ Milan Inter (risultato live 0-0) streaming video Rai : prime Schermaglie in campo (Coppa Italia) : Diretta Milan Inter, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Madonnina, in programma a San Siro per i quarti della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 20:50:00 GMT)

Scherma - Coppa del Mondo 2017-2018 : nel weekend spada protagonista nel Grand Prix di Doha : Con il Trofeo Inalpi di fioretto a Torino si è aperta la stagione dei Grand Prix e questo weekend a Doha in Qatar è la spada ad essere la protagonista. Si comincia sabato con l’individuale femminile e con un’Italia che vuole riscattare la prestazione opaca della prova in Cina di Suzhou, dove il miglior risultato è stato il quindicesimo posto ottenuto da Giulia Rizzi. La stagione si era aperta comunque in maniera molto positiva con il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2017-2018 : Alice Volpi - costanza da primato! Nasce la stella Favaretto. Bene Foconi e Curatoli : Il fine settimana schermistico ha visto ancora una volta l’Italia protagonista, ma a mancare è stata la vittoria, con cinque podi in tre gare. A Torino le fiorettiste azzurre hanno quasi monopolizzato il podio, venendo beffate dalla sola Inna Deriglazova, che si è presenta al Trofeo Inalpi in versione Rio 2016. Il giorno dopo è stato il momento di Alessio Foconi, terzo con qualche rimpianto; mentre in Ungheria a Gyor gli sciabolatori ...

Scherma - Coppa del Mondo Gyor 2017 : Italia seconda nella gara a squadre! Sciabolatori azzurri sconfitti in finale dalla Corea del Sud : L’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre della sciabola maschile. nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo, a Gyor (Ungheria), il quartetto azzurro formato da Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli ed Aldo Montano è stato sconfitto in finale dalla Corea del Sud. Il cammino degli azzurri si era aperto con due vittorie nette con Gran Bretagna (45-32) e Germania (45-34). Poi in semifinale è arrivata la sfida ai padroni di ...

Scherma - Coppa del Mondo Gyor 2017 : Luca Curatoli sconfitto ai quarti dal sudcoreano Oh Sanguk che vince la gara : L’Italia resta giù dal podio nella gara individuale di Gyor (Ungheria), seconda tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il migliore azzurro è infatti Luca Curatoli che si ferma ai piedi del podio. L’atleta napoletano aveva aperto dominando l’assalto con il polacco Mikolaj Grzegorek per 15-3, poi ha superato nel derby azzurro Leonardo Dreossi, con il punteggio di 15-11, mentre agli ottavi è arrivata la vittoria per 15-8 contro il ...

Scherma - Coppa del Mondo Gyor 2017 : Luca Curatoli sconfitto ai quarti dal sudcoreano Oh Sanguk - che conquista il successo : L’Italia resta giù dal podio nella gara individuale di Gyor, valida per la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il migliore azzurro è infatti Luca Curatoli, che si ferma ai piedi del podio. L’atleta napoletano aveva aperto dominando l’assalto con il polacco Mikolaj Grzegorek per 15-3, poi ha superato nel derby azzurro Leonardo Dreossi, con il punteggio di 15-11, mentre agli ottavi è arrivata la vittoria per ...

Scherma - Coppa del Mondo Torino e Gyor 2017 : l’Italia punta al doppio successo nel fioretto - torna in pedana Daniele Garozzo : Domani inizierà un fine settimana particolarmente ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Infatti a Torino avremo il Grand Prix di fioretto, che vedrà salire in pedana sia gli uomini che le donne, mentre a Gyor (Ungheria) saranno impegnati gli sciabolatori per il secondo appuntamento stagionale. Andiamo quindi ad analizzare le aspettative azzurre per queste gare. Partiamo dal fioretto maschile, dove avremo il ritorno in pedana di Daniele ...

Scherma - Coppa del Mondo 2017-2018 : Daniele Garozzo torna in pedana dopo lo pneumotorace : Solo un mese e mezzo fa gli veniva diagnosticato uno pneumotorace, nel fine settimana, invece, è pronto a tornare in pedana. Sono stati circa 40 giorni piuttosto movimentati per Daniele Garozzo, che nel weekend disputerà la tappa di Torino della Coppa del Mondo di Scherma. “Sono felicissimo perché sto di nuovo bene e posso riprendere le gare“, ha dichiarato l’oro nel fioretto maschile di Rio 2016 a La Gazzetta dello Sport. Il ...

Scherma - Coppa del Mondo Torino 2017 : il calendario completo. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di Scherma torna in Italia, a Torino, per il Grand Prix di fioretto. Sulle pedane del Palaruffini saliranno i migliori atleti del circuito, per contendersi la medaglia d’oro. Il Programma si articolerà come di consueto su tre giorni: si parte venerdì 1 dicembre con le qualificazioni, sabato 2 avremo il tabellone principale e le finali femminili, mentre domenica 3 avremo quelle maschili. L’evento sarà trasmesso in diretta ...