Scambi al rialzo per WPP

Scambi in forte rialzo per Charles Schwab : Prepotente rialzo per Charles Schwab , che mostra una salita bruciante del 2,27% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

Scambi in forte rialzo per Anglo American : Brilla Anglo American , che passa di mano con un aumento del 2,34%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata ...

Scambi in forte rialzo per Banco BPM : Grande giornata per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,79%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale ...

Scambi al rialzo per Informa : Avanza Informa , che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Informa più pronunciata rispetto all'...

Scambi in forte rialzo per Hess : Protagonista Hess , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,23%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Hess mantiene forza relativa positiva ...

Scambi in forte rialzo per Piquadro : Grande giornata per il produttore italiano di pelletteria , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,57%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che ...

Scambi al rialzo per Hochtief : Bene la big tedesca delle costruzioni , con un rialzo dell'1,97%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . ...

Scambi al rialzo per Apache : Avanza Apache , che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Apache mantiene forza relativa positiva in ...

Scambi al rialzo per Foot Locker : Avanza Foot Locker , che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Borsa - in rialzo il controvalore degli Scambi del 29/12/2017 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,56 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,47 miliardi della seduta precedente. I ...

Scambi al rialzo per Nrg Energy : Apprezzabile rialzo per Nrg Energy , in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

Scambi al rialzo per Old Mutual : Apprezzabile rialzo per Old Mutual , in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Old Mutual ...

Scambi in forte rialzo per Southwestern Energy : Brillante rialzo per Southwestern Energy , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,85%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Tokyo chiude gli Scambi in leggero rialzo : (Teleborsa) - Modesti i guadagni registrati dalla piazza di Tokyo dopo il finale con il segno più di Wall Street. L'indice Nikkei giapponese ha chiuso le contrattazioni con una timida risalita dello 0,...