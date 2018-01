Sanremo 2018 | Lorenzo Baglioni canterà tra le giovani proposte

Sanremo 2018 : ospiti Pausini - Antonacci - Negramaro - Nek-Pezzali-Renga - Zero - Morandi - Il Volo e… : Quali saranno gli ospiti del 68° Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 6 al 10 febbraio? Ecco il toto-nomi aggiornato. Sanremo 2018: ospiti, toto-nomi aggiornato al 15 gennaio Il sito di Tv Sorrisi e Canzoni dà gli ultimi aggiornamenti sugli ospiti del Teatro Ariston. Confermato il nome di Laura Pausini a cui si […] L'articolo Sanremo 2018: ospiti Pausini, Antonacci, Negramaro, Nek-Pezzali-Renga, Zero, Morandi, Il Volo e… proviene ...

Annunciato il nuovo album di Noemi - verso Sanremo 2018 con La luna : ecco la copertina : Il nuovo album di Noemi è La luna. L'artista, che sarà sul palco del Teatro Ariston con 19 dei suoi colleghi, ha appena rivelato quale sia il titolo del suo prossimo lavoro con la cover scelta per il disco. Si ricomincia: nuova avventura, nuova musica… nuovo album! Il 9 febbraio pare non ci sarà la luna… ma io dico che salirà in cielo solo per noi, grande e splendente. Ho scelto questo titolo per vari motivi - non tutti ve li posso già dire ...

Sanremosol 2018 - annunciata la partnership con la nazionale italiana cantanti foto : ... in onda su alcuni canali della piattaforma Sky, del digitale terrestre, su 150 radio collegate ai circuiti Earone e Airplay, in streaming su numerose testate giornalistiche on line. Si tratta dell'...

Sanremo 2018. DIODATO e ROY PACI in gara con il brano ADESSO : DIODATO e RoyPACI.Photo: Flavio&Frank DIODATO e Roy PACI sono tra i 20 big in gara scelti da Claudio Baglioni per il prossimo Festival di Sanremo. I due artisti porteranno sul palco il brano “ADESSO” (Carosello Records) scritto da DIODATO. Esordio in gara al festival per Roy PACI, che ha impreziosito il brano con un ricco […] L'articolo Sanremo 2018. DIODATO e ROY PACI in gara con il brano ADESSO sembra essere il primo su NewsGo.

Le Vibrazioni in tour nel 2018 dopo il Festival di Sanremo : date e prezzi dei biglietti in prevendita : Le Vibrazioni in tour nel 2018 nei club italiani. La band capitanata da Francesco Sarcina torna sui palchi italiani per una nuova tournée, dopo l'annuncio del ritorno sulle scene musicali con l'esibizione allo scorso concerto di Radio Italia Live. Le Vibrazioni saranno in tour per presentare dal vivo al pubblico italiano il nuovo album V, che sarà anticipato dal brano Così Sbagliato, in corsa alla sessantottesima edizione del Festival di ...

L’anticristo è il nuovo album dei Decibel in vista di Sanremo 2018 : svelata la copertina : Il nuovo album dei Decibel è L'anticristo. A darne l'annuncio è proprio Enrico Ruggeri, che sui suoi canali ufficiali rivela anche quale sarà la copertina a corredo del disco nel quale sarà contenuto il brano con il quale parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Annunciati nello speciale Sarà Sanremo da Villa Ormond, i Decibel tornano sul palco del Teatro Ariston nella formazione originale con il brano Lettera dal Duca, qui con un ...

Le misure di sicurezza per il Festival di Sanremo 2018 : zona rossa all’Ariston e metal detector : Le misure di sicurezza per il Festival di Sanremo 2018 sono state comunicate nel corso della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta negli scorsi giorni. Musica e divertimento a Sanremo dal 6 al 10 febbraio ma senza trascurare le norme di sicurezza che comprendono anche una zona rossa attorno al teatro Ariston, location della manifestazione canora che vedrà sul palco 20 Big per la categoria dei Campioni e 8 ...

Sanremo 2018 : Lorenzo Baglioni canterà tra le giovani proposte : È in arrivo la tanto attesa edizione di Sanremo 2018, la numero sessantotto ancora una volta sarà trasmessa dalle reti e radio Rai e, come sempre, l'evento è già trend sui social network come Facebook e Twitter e non mancano rumors, gossip, notizie e dichiarazioni che enfatizzano la manifestazioni a poche settimane dall'avvio. Come di consueto oltre alla categoria delle voci big della musica italiana sarà presente la categoria delle giovani ...

Sanremo 2018/ È caccia agli ultimi biglietti rimasti : "Una richiesta maggiore degli anni scorsi" : Festival di Sanremo 2018, è caccia agli ultimi biglietti rimasti. Dall'Ariston arrivano le indiscrezioni: "C'è stata una richiesta maggiore che negli scorsi anni".(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 06:14:00 GMT)

Sfera Ebbasta contro Sanremo 2018 e Fedez : Sfera Ebbasta, giovane cantante del panorama rap italiano, è tornato e con lui un carico di dichiarazioni piccanti e frecciate dirette ai rivali musicali di casa nostra. Il 19 Gennaio uscirà il suo nuovo album ed è già iniziata la sua campagna promozionale in giro per le radio ed i giornali. Stanno facendo discutere le critiche poco velate rivolte al Festival di Sanremo 2018. Nelle pagine del giornale Rolling Stone ne ha per tutti. Antico ed ...