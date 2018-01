: Sangiorgi ricorda O’Riordan, per noi sei una leggenda - StraNotizie : Sangiorgi ricorda O’Riordan, per noi sei una leggenda - sherlock5stelle : Musica: Sangiorgi ricorda O’Riordan, per noi sei una leggenda : - jan_novantuno : "I sogni non li decidiamo. Decidono loro di raggiungerci. Tu ci hai raggiunti. E oggi, che non ci sei più, resto se… - apetrazzuolo : MUSICA - Giuliano Sangiorgi dei @Negramaro ricorda Dolores O'Riordan: "Sei passata nelle nostre vite e lì... - Briiiii_Jytta : RT @napolimagazine: MUSICA - Giuliano Sangiorgi dei @Negramaro ricorda Dolores O'Riordan: "Sei passata nelle nostre vite e lì... https://t.… -

Leggi la notizia su adnkronos

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze, come se non fossero mai esistite e, invece, ti ho trattato come una, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la ...