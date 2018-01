Sampdoria | arriva un acquisto a sorpresa | è un difensore | battuta la concorrenza del Genoa

Calciomercato Cagliari - salta Maxi Olivera : il terzino arriva dalla Sampdoria : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è alla ricerca di un terzino sinistro. Da diversi giorni viene accostato al club rossoblù il nome di Maxi Olivera, in uscita dalla Fiorentina. Il paraguaiano, però, a meno di sorprese, non si trasferirà in Sardegna. Il rinforzo per la corsia mancina infatti potrebbe arrivare dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari ha raggiunto un accordo con il club blucerchiato per ...

Sampdoria - Hart per Viviano : l’ex Torino potrebbe arrivare dal West Ham : Sampdoria, Hart per Viviano: l’ex Torino potrebbe arrivare dal West Ham Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria, Hart PER Viviano- Dopo il clamoroso errore nel match della Sardegna Arena contro il Cagliari, la Sampdoria starebbe valutando attentamente il futuro di Viviano. La sensazione è che, la società genoana, possa prendere in serie ...

GENOA Sampdoria - DERBY RINVIATO?/ Arriva la pioggia : allerta arancione per maltempo (ultime notizie) : Rinvio DERBY GENOA SAMPDORIA: tra poco la riunione del Centro Operativo Comunale stabilirà se ci sono le condizioni per disputare il match nonostante l'allerta meteo da gialla ad arancione(Pubblicato il Sat, 04 Nov 2017 16:15:00 GMT)