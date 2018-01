Salute | lavoro | relazioni | i libri per migliorare

Salute : 1 infartuato su 4 perde il lavoro a 12 mesi dal rientro : Un lavoratore infartuato su 4 abbandona il lavoro, volontariamente o meno, entro 12 mesi dal rientro in azienda. E’ quanto emerge da un’indagine pubblicata su Jacc e condotta da Laerke Smedegaard, della Herlev & Gentofte University di Hellerup (Danimarca) su 22.394 infartuati, che ha evidenziato come il 24% finisca per abbandonare del tutto il lavoro entro il primo anno della ripresa dell’attività. “Una disoccupazione ...

Ilva - Emiliano : “Lavoro solo con Gentiloni - Calenda si faccia da parte. Ritiro il ricorso se ho garanzie sulla Salute dei cittadini” : “Lavoro solo con Gentiloni, Calenda si faccia da parte”. Il governatore pugliese Michele Emiliano apre alla trattativa sul Piano ambientale dell’Ilva impugnato davanti al Tar da Regione e Comune di Taranto, purché il confronto avvenga col presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. E a una sola condizione: ottenere dal governo le garanzie “di rispettare le leggi, la Costituzione, la salute dei cittadini. Se non le avremo il ...

Wanda Ferro : Salute e lavoro siano priorità in agenda politica 2018 : Il tema della Salute dovrà essere una priorità assoluta della politica, così come la questione del lavoro. Le parole del Capo dello Stato Mattarella rischiano di restare lettera morta se la politica ...

Oroscopo 2/01/2018 : amore - lavoro e Salute : Oroscopo e previsioni astrologiche del giorno 2 gennaio 2018. Ecco come prosegue il mese per tutti e dodici i segni zodiacali e quali saranno i cambiamenti a cui andranno incontro. Il nuovo anno ha preso il via, amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti. Ariete: in amore oggi dovrete fare attenzione nei rapporti con un Cancro, questo anche a causa della Luna opposta. Nel lavoro giornata discreta, ma non del tutto negativa. State ...

Oroscopo 20 dicembre 2017 : amore - lavoro e Salute : Astrologia e Oroscopo del 20 dicembre 2017. Ecco come andrà la giornata di oggi per tutti e dodici i segni zodiacali e come si evolverà la situazione sentimentale e lavorativa. Andiamo a leggere come prosegue la settimana dei segni. Ariete: oggi giornata non esaltante per i sentimenti, potreste andare incontro ad alcune polemiche e liti con la persona amata. Attenzione anche alla salute, cercate di controllare lo stress....Continua a leggere

Ilva - il conflitto Salute - ambiente e lavoro : chi governa? : ... il tema vero che la Sinistra deve tornare a far avanzare con forza nel dibattito politico e di governo del Paese, vale a dire la necessità di riportare nell'ambito della centralità politica le ...

Sicurezza e Salute sul lavoro - da Firenze riparte la rivoluzione culturale : (Teleborsa) - salute e Sicurezza sul lavoro. E' questa una delle tematiche clou delle aziende che operano con ambiziosi obiettivi nell'ambito della sostenibilità ed uno dei fattori fondamentali per ...

Sicurezza e Salute sul lavoro - da Firenze riparte la rivoluzione culturale : salute e Sicurezza sul lavoro . E' questa una delle tematiche clou delle aziende che operano con ambiziosi obiettivi nell'ambito della sostenibilità ed uno dei fattori fondamentali per ridurre il ...

Posti di lavoro - Salute e legalità Così Trump cambia l'America : C'è, infine, un aspetto della politica di Trump che ha destato scalpore all'estero: quello che potremmo definire 'politica isolazionista' che si traduce nella minaccia di costruire un muro tra Usa e ...

Posti di lavoro - Salute e legalità Così Trump cambia l'America : Il dibattito sulla riforma fiscale di Donald Trump, come qualsiasi dibattito sulle decisioni di Donald Trump, è viziato da un'invincibile pregiudizio. Così il taglio delle tasse sulle imprese dal 35% al 20%, invece di essere salutato come l'indicazione di una strada da seguire, è stato accolto da un'impaurita Europa come un attacco alla competitività delle imprese del continente. L'ideologia anti-Trump ha impedito di ...

Wall Street parte in rialzo. Il mercato del lavoro scoppia di Salute : Ottima partenza per Wall Street, che trae vantaggio dai dati sugli occupati di novembre migliori delle attese e dall'ottimismo degli operatori sull'approvazione della riforma fiscale . Due fattori che ...

Eni al Maker Faire porta Salute e sicurezza sul lavoro in realtà virtuale : salute e sicurezza sul lavoro. Parte da questi temi la tecnologia avanzata che Eni ha portato all'edizione 2017 del Maker Faire di Roma. Una tecnologia giocata anche con una nuova Ap, presentata ...

La Toscana punta a garantire Salute e benessere sul lavoro : Il benessere e la salute nei luoghi di lavoro sono una priorità da garantire. In questa direzione vanno gli accordi siglati tra Regione Toscana e Confindustria, Confcommercio e Confesercenti della Toscana. A firmare, l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi…Continua a leggere →

Sanità : familiari dei malati di Parkinson impegnati a tempo pieno a scapito di Salute - lavoro e vita privata : Mogli e figlie sono le principali caregiver. Le attività di assistenza alle persone con malattia di Parkinson ricadono in netta prevalenza su caregiver donne: sono il 76,4% rispetto al 23,6% di uomini. L'età media del caregiver è di 59 anni (58 anni per le donne e 62 per gli uomini). Sono residenti soprattutto al Nord (39,4%) e al Sud (36%), meno al Centro (24,6%). A occuparsi dei malati uomini sono soprattutto le mogli (nel 65,3% dei casi), ...