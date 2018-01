Salute in Toscana | spesa o investimento? Convegno promosso da Anap Confartigianato

La Toscana punta a garantire Salute e benessere sul lavoro : Il benessere e la salute nei luoghi di lavoro sono una priorità da garantire . In questa direzione vanno gli accordi siglati tra Regione Toscana e Confindustria, Confcommercio e Confesercenti della Toscana . A firmare, l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi…Continua a leggere →

Salute : la Regione Toscana rafforza l’intesa con la pediatria di famiglia : La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e la Regione Toscana hanno firmato un accordo che sviluppa e migliora l’assistenza ai bambini ed agli adolescenti. “Abbiamo puntato soprattutto sulla prevenzione perché riteniamo che sia l’ambito nel quale siamo maggiormente chiamati in causa per il rapporto fiduciario che ci lega alle famiglie – dichiara Paolo Biasci segretario della FIMP Toscana -. In prima linea le vaccinazioni ...