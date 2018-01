Ryanair | da oggi senza imbarco prioritario a bordo solo con zaino

Ryanair - da oggi cambiano le regole sui bagagli a mano : ecco come (e a che prezzo) Tutte le novità : la videoscheda : Scattano da oggi le nuove regole sulle valigie dei voli Ryanair: basta doppio bagaglio a mano. ecco le norme (e i costi aggiuntivi)

Da oggi su Ryanair addio al secondo bagaglio a bordo : Erano già state ampiamente annunciate e oggi entrano in vigore le nuove norme, ancora più restrittive, previste sugli aerei della lowcost irlandese Ryanair.La compagnia, seconda per numero di passeggeri spostati in Europa, dietro a quelle del marchio Lufthansa, ha accolto a bordo lo scorso anno 128.8 milioni di passeggeri. Che da oggi dovranno sottostare a nuove regole per quanto riguarda i bagagli in cabina, che dovranno essere tassativamente ...

Oggi i piloti di Ryanair in Germania fanno 4 ore di sciopero : I piloti della compagnia aerea irlandese Ryanair in Germania hanno deciso 4 ore di sciopero venerdì 22 dicembre per protestare contro il mancato riconoscimento da parte dell’azienda del loro sindacato. Il sindacato Vereinigung Cockpit, che ha organizzato lo sciopero, ha detto che The post Oggi i piloti di Ryanair in Germania fanno 4 ore di sciopero appeared first on Il Post.

Svolta Ryanair : riconosce i sindacati. Anpac anulla sciopero di oggi - : La compagnia low cost irlandese annuncia di aver invitato a colloqui i sindacati dei piloti per legittimarli come organizzazioni rappresentative e chiede di cancellare lo sciopero del 20 dicembre. ...

Ryanair fa dietrofront : 'Riconosceremo i sindacati dei piloti'. Oggi aerei a terra per lo sciopero del personale : 'Ryanair - si legge in una nota - cambierà la sua politica di lunga data di non riconoscere i sindacati al fine di evitare qualsiasi minaccia di interruzione del servizio ai suoi clienti e ai suoi ...

Black Friday : gli sconti Ryanair iniziano oggi : Sarà che gli ultimi mesi non sono stati i migliori nella sua storia, sarà che, ripristinata la normalità, è fondamentale per il vettore avere una solida base di prenotazione, o sarà che Ryanair nelle offerte non si tira mai indietro, ma per la felicità dei viaggiatori la compagnia aerea ha deciso di anticipare il Black Friday e di inaugurare, con lunedì 20 novembre un’intera settimana di saldi: 7 giorni di sconti quindi ad iniziare da ...