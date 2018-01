: Russia, attacco in una scuola, 9 feriti - NotizieIN : Russia, attacco in una scuola, 9 feriti - CybFeed : #BreakingNews Russia, attacco in una scuola, 9 feriti - liaalbonico : Russia, assalto in una scuola/ Attacco a Perm, accoltellati insegnanti e studenti: almeno 15 feriti - ItaliaPodcast : Ultine News Russia, assalto in una scuola/ Attacco a Perm, accoltellati insegnanti e studenti: almeno 15 feriti - R… -

Almeno 8 studenti e un insegnante sono statia Perm, nella127, quando, al rientro dalle vacanze natalizie, due sconosciuti mascherati li hanno assaliti con dei coltelli. Lo riportano le agenzie russe. Gli autori dell'sono stati fermati e gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le cause del gesto. L'insegnante e un alunno sono in gravi condizioni. Gli studenti sono stati evacuati. Ancora non sono noti dettagli sull'identità degli assalitori.(Di lunedì 15 gennaio 2018)