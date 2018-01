Roma | Nainggolan subito al Guanghzou per 50 milioni se si supera la luxury tax

NAINGGOLAN VIA DALLA Roma? / Calciomercato news : il belga rimane fino all'estate? I tifosi si scatenano! : Nianggolan via DALLA Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Roma - chi prendi se va via Nainggolan? Tifosi preoccupati - c’è il problema Champions : Raja Nainggolan sembra essere ad un passo dall’accordo con il Guangzhou. La Roma potrebbe privarsi dunque del suo miglior calciatore nel mese di gennaio, una mossa che preoccupa e non poco i Tifosi ed anche il tecnico Di Francesco. La trattativa potrebbe risolversi positivamente nelle prossime ore, ma la formula ancora non è chiara. Si parla sì di 50 milioni di euro, ma la Roma non li riceverebbe subito, bensì la formula dovrebbe essere ...

Nainggolan in Cina? I tifosi della Roma in rivolta : TORINO - La notizia sta spaccando il web giallorosso. Nainggolan potrebbe partire per la Cina dove, ad aspettarlo, c'è il Guangzhou di Cannavaro. L'offerta di 40 milioni per il centrocampista belga ...

Clamoroso Roma - Nainggolan ad un passo dal Guangzhou : cifre e dettagli : La Roma ha necessità di vendere un big per sistemare il bilancio e il big scelto è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga può lasciare la Capitale in questo mese di gennaio. La trattativa con il Guangzhou di Fabio Cannavaro e il club giallorosso è ormai a buon punto e sarebbe già chiusa se non ci fosse stato un intoppo. L’Evergrande ha messo sul piatto ben 50 milioni di euro e tutte le parti, come riportato dalla ‘Gazzetta dello ...

Nainggolan - la Roma lo vende in Cina : accordo trovato - tutto fatto! Poi la tassa... : ' Nainggolan ceduto in Cina, al Guangzhou di Cannavaro. Questo era, questo può ancora essere'. Così l'anticipazione de La Gazzetta dello Sport nella notte che racconta del centrocampista praticamente ceduto dalla Roma ai cinesi per 50 milioni di euro. 'tutto fatto, una tassa del governo cinese (su 50 milioni investiti, altri 44 ...

Roma - silenzio social per Nainggolan : il Ninja alle Maldive senza Twitter e Instagram : È quello che si è imposto Radja Nainggolan durante la settimana di ferie, dopo il video scandalo girato la notte di Capodanno pubblicato su Instagram che ha fatto il giro del mondo e gli è costato la ...

Roma - Castan : 'Ero stanco della panchina. Al Cagliari grazie a Nainggolan' : Mi metterò a disposizione dell'allenatore, l'ho sempre fatto nella mia carriera - riporta Sky Sport -. Lotterò sempre per giocare ed aiutare la squadra. Arrivo improvviso? Non direi, volevo giocare e ...