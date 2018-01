: #BreakingNews Roma, decollato aereo con a bordo Papa - CybFeed : #BreakingNews Roma, decollato aereo con a bordo Papa - Gianluca_Teseo : Questa mattina ha avuto inizio il 22° viaggio apostolico di #PapaFrancesco in Cile e Perù. L’aereo con a bordo il… -

L'Alitalia con aFrancesco èdall'aeroporto di Fiumicino alla volta del Cile. L'atterraggio a Santiago è previsto per le 19.55 locali, le 23.55 in Italia, dopo un volo di 15 ore e mezzo. E' il 22esimo viaggio apostolico di Bergoglio, il sesto in America Latina. Dopo la visita in Cile il Pontefice si recherà in Perù e rientrerà ail 22. "A nome degli italiani tutti, i più sentiti auguri di buon viaggio", ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica, Mattarella.(Di lunedì 15 gennaio 2018)