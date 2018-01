Roma | Da Giunta 167 MLN per 600 nuovi bus in tre anni

Alluvione Emilia-Romagna - ok giunta a 350mila euro per aziende : Roma, 11 gen. (askanews) A un mese esatto dall'Alluvione e dalle piene che hanno colpito Brescello e Lentigione (Re), Colorno (Pr) e Campogalliano (Mo), la giunta regionale dell'Emilia-Romagna (come ...

Multiservizi Roma - De Vito (M5S) : odg impegna Giunta su mobilità : Roma, 11 gen. (askanews) 'Dopo una serie di indicazioni per la continuità dell'organizzazione del lavoro nella Multiservizi che non si sono concretizzate e considerata la particolare fase di ...

Giunta Abruzzo - ok a rifiuti Roma : (ANSA) - PESCARA, 11 GEN - Dall'Abruzzo c'è l'ok ad accogliere i rifiuti di Roma per 90 giorni e per una quantità massima di 39mila tonnellate, distribuite su tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli (L'Aquila). Lo prevede la delibera n.1 del 2018 approvata dalla Giunta regionale abruzzese, relativa all'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio. C'è quindi il via libera da parte della Giunta, ma ...

Rifiuti Roma - ok da Giunta Abruzzo : 13.52 Dall'Abruzzo c'è l'ok ad accogliere i Rifiuti di Roma per 90 giorni e per una quantità massima di 39mila tonnellate, distribuite su tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli (L'Aquila). Lo prevede la delibera 1/2018 approvata dalla Giunta regionale abruzzese sull' accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio. Il via libera della Giunta pone delle condizioni,illustrate dal governatore D'Alfonso a margine della riunione.

Rifiuti Roma - scontro Comune-Regione. Assessora M5s : “Ritardi dovuti a giunta Zingaretti. Spero via libera Abruzzo” : Dopo le accuse a distanza tra la sindaca di Roma e il presidente della Regione Emilia Romagna, ora la polemica Rifiuti riapre lo scontro tra Campidoglio e Regione Lazio. In attesa che dall’Abruzzo arrivi il via libera per accogliere i Rifiuti della Capitale, l’assessore all’Ambiente M5s Pinuccia Montanari ha scritto su Facebook dicendo che, i rallentamenti sono dovuti alla giunta regionale Pd: “Facciamo chiarezza. Tutti ...

Ok giunta Roma a bilancio 2016 - utile sale da 64 a 577 milioni : Roma, 30 dic. (askanews) La giunta Capitolina ha approvato l'aggiornamento al bilancio Consolidato 2016 di Roma Capitale, già licenziato dall'Assemblea Capitolina il 29 settembre scorso. La nuova ...

Risorse per Roma - Lemmetti : il 27-12 in Giunta contratto servizio : Roma, 22 dic. (askanews) 'Nel corso della sessione di Bilancio ho incontrato i lavoratori di Risorse per Roma e so che il direttore generale ha dato disposizione per il pagamento degli stipendi. ...

Roma - ok Aula a Dup. Giunta lo emenda su sociale e partecipate : Roma, 22 dic. (askanews) L'Assemblea capitolina ha approvato il Documento unico di programmazione che si accompagna al Bilancio 2018-2020, e lo ha fatto dopo aver approvato un emendamento di Giunta ...

Roma - Giunta Raggi proroga riqualificazione Priu Borghesiana : Roma, 22 dic. (askanews) 'Garantire la realizzazione degli interventi pubblici previsti a tutela del diritto del territorio e dei suoi cittadini. Questo l'interesse prioritario dell'Amministrazione e ...

Roma-Cagliari 1-0 : Fazio-gol al 94' con Var - raggiunta la Juve : All'ultimo respiro e forse anche più in là. Perché la rete che permette alla Roma di scacciare l'incubo del terzo pareggio nelle ultime 4 gare (e di recuperare tre punti sull'Inter e uno dalla vetta) ...

Figliomeni (FdI) : “I Romani bocciano la giunta Raggi” : Politica Roma. “Altra grana per il Sindaco Raggi, bocciata anche dai cittadini romani che avevano creduto in lei accordandole il proprio voto di preferenza” lo... L'articolo Figliomeni (FdI): “I romani bocciano la giunta Raggi” su Roma Daily News.

Sanità Emilia-Romagna. ok Giunta al nuovo piano sangue e plasma : Roma, 12 dic. (askanews) Continuare a garantire l'autosufficienza regionale del sangue, ma anche degli emocomponenti e plasmaderivati. Concentrare progressivamente le attività di controllo e ...

Giunta Raggi - dai trasporti ai rifiuti : l'Authority boccia i servizi di Roma : Pollice verso per raccolta rifiuti, pulizia della città e trasporto pubblico. Rating positivo per gli asili nido. Valutazione in calo ma sopra la sufficienza per la cura del verde. Giudizio in discesa ...

Roma : Calabria (FI) - servizi bocciati - giunta naviga a vista : Politica Roma – “I Romani bocciano i servizi essenziali della loro città e si tratta di un timbro, l’ennesimo, sulla mala amministrazione targata M5S. Trasporti... L'articolo Roma: Calabria (FI), servizi bocciati, giunta naviga a vista su Roma Daily News.