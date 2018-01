Roma | Campidoglio stanzia 167 mln per 600 nuovi autobus

Raggi : dopo Campidoglio continuerò a lavorare per Roma : Roma, 14 gen. (askanews) dopo l'esperienza in Campidoglio ' penso che continuerò comunque a lavorare per il bene della mia città. Così come qualunque cittadino dovrebbe fare'. Lo ha detto il sindaco ...

Roma - scontro Palazzo Chigi-Campidoglio - Gentiloni : "Scarsa efficienza - noi ci siamo" | Raggi : "Solo chiacchiere prima delle elezioni" : "Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale vince chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi", ha detto il sindaco di Roma replicando alla frecciata del premier

La battaglia di Roma. La campagna Pd anti M5S converge sul Campidoglio (di A. Mauro) : "I numeri dello sport sono esplosi in positivo", dice difendendo il suo ruolo, ma certo il no della Raggi ai giochi olimpici pesa: "Scelta illogica, scellerata e incomprensibile". In prima fila ad ...

La battaglia di Roma. Gentiloni e Calenda alla testa della campagna anti-grillina - mirando al punto debole dei 5 Stelle : il Campidoglio : Roberto Giachetti la dice fuori dai denti e tra gli applausi: "Negli ultimi 15 anni, le uniche amministrazioni che hanno fatto cose per Roma sono state quelle di Veltroni e Rutelli". Giachetti, il candidato Dem sconfitto da Virginia Raggi alle ultime amministrative, è il gran cerimoniere della 'Costituente per Roma', iniziativa al Tempio di Adriano, centralissima location nel cuore di uno degli unici due municipi vinti dal Pd: Roma ...

Roma - Gentiloni : il Governo collabora ma Campidoglio riluttante : Roma, 12 gen. (askanews) - "Il Governo non sta alla finestra rispetto alla crisi e alle difficoltà" che vive Roma "quali che siano gli intenti polemici, il Governo non ci si è mai prestato. Quando è ...

Rifiuti a Roma - il governo lancia l'Sos. Polemiche tra Campidoglio e Zingaretti : Il ministro Galletti: la capitale rischia un'altra emergenza La Capitale è sommersa da montagne di Rifiuti che non riesce a smaltire. Ma il Comune di Roma a guida Cinque Stelle dopo aver bocciato come ...

Rifiuti - Campidoglio : qualcuno specula su Roma : Dopo l'Emilia adesso è il turno dell'Abruzzo e del suo governatore Luciano D'Alfonso, del Partito Democratico, a dover fare i conti con la questione dei Rifiuti della capitale"/> <meta http-equiv="...

Roma - il Campidoglio 73mila al Circo Massimo per la festa di Capodanno. Raggi : spettacolo degno della Capitale : Nell'arco delle sei ore di evento della festa di Roma 2018 al Circo Massimo i contapersone ai 5 varchi hanno registrato il transito di 73.115 persone. Il picco di presenze nell'arena si...

Roma - Casa delle Donne : Campidoglio dice no strumentalizzazioni : Roma, 28 dic. (askanews) 'La Casa internazionale delle Donne rappresenta un'esperienza storica e un patrimonio inestimabile per tutta la città, sotto un profilo sociale e culturale. La sua storia non ...

Roma. Adozione responsabile di cani e gatti : campagna del Campidoglio : E’ in corso la campagna social di Roma Capitale per l’Adozione responsabile di cani, gatti e altri animali. L’obiettivo è sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini in prossimità delle feste natalizie: un cucciolo non è un regalo di Natale qualunque, cani…Continua a leggere →

Campidoglio - istituito ‘Forum di Roma Capitale per l’infanzia e l’adolescenza’ : L’Amministrazione capitolina è fortemente impegnata nella costruzione di una città a misura di bambini e di ragazzi, sulla base delle migliori prassi nazionali e internazionali. In quest’ottica la giunta ha approvato una delibera che istituisce il ‘Forum di Roma Capitale per l’infanzia e l’adolescenza’, concepito come luogo permanente di confronto strategico. Il Forum sarà coordinato dall’Assessora […] L'articolo Campidoglio, istituito ...

Roma - Campidoglio ingaggia 4 super-consulenti anti sprechi : La giunta Raggi arruola un pool di super-consulenti esterni per disincagliare il pantano degli appalti comunali e cominciare a mettere in pratica quanto promesso nella campagna elettorale del 2016. ...

Campidoglio - nasce Scuola Formazione di Roma Capitale : nasce la Scuola di Formazione di Roma Capitale. La Giunta capitolina ha approvato la delibera con cui si istituisce la struttura direzionale autonoma, quale presidio unico ed integrato delle attività gestionali relative alla Formazione e all’aggiornamento professionale del personale dipendente e della dirigenza di Roma Capitale. La Scuola di Formazione incardinerà al suo interno le funzioni […] L'articolo Campidoglio, nasce Scuola ...

