Roberto Bolle e Kendall Jenner tra lavoro e passione

Roberto Bolle E KENDALL JENNER / Insieme per la campagna della Tod's : "L'importanza di lavoro e passione" : ROBERTO BOLLE e Kendal JENNER saranno i testimonial della nuova campagna pubblicitaria della Tod's. Ecco le dichiarazioni del ballerino sulla moda e sul sacrificio.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:01:00 GMT)

Roberto Bolle : «Io e Kendall - a ciascuno il suo talento» : Il ballerino e la top model. L’etoile e l’influencer. La star dei teatri e quella di Instagram. Una coppia che è lecito definire per lo meno strana. Ma tra i due l’intesa è evidente, quasi palpabile. Sono Roberto Bolle e Kendall Jenner i protagonisti della nuova campagna pubblicitaria di Tod’s, annunciata (ma non ancora interamente svelata) durante Milano Moda Uomo, con un evento a Villa Necchi. Giochi sulla spiaggia, ...

Roberto Bolle balla con Kendall Jenner per Tod's : la campagna girata a Malibu : È la quintessenza del mondo Tod's, quell'eleganza disinvolta caratteristica del marchio. Una storia che racconta l'amore per il Made in Italy.

Roberto Bolle e Kendall Jenner : stelle per Tod's. Stile italiano : Gusto e qualità italiana nel mondo con gli scatti di Mikael Jonsson per la campagna di questa prossima estate 2018 di Tod's, presentata in anteprima assoluta stasera a Villa Necchi contemporaneamente alla collezione di calzature ...

Roberto Bolle chiuderà Ravenna Festival : Ravenna, 12 GEN - Sarà Roberto Bolle il protagonista dell'appuntamento di chiusura dell'edizione 2018 di Ravenna Festival, domenica 22 luglio (ore 21.30) al PalaDeAndré. L'ultima volta che ha solcato ...

ADRIANO CELENTANO/ Video - ‘Prisencolinensinainciusol’ in ballo : gli 80 anni celebrati da Roberto Bolle : ADRIANO CELENTANO, Video: gli auguri per il Molleggiato e la "fuga" dalla sua Galbiate il giorno del suo compleanno: un trasformista capace di reinventarsi da quasi sei decenni(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 13:15:00 GMT)

Roberto Bolle sbanca gli ascolti e dimostra che la buona tv si può fare : Lo show di Roberto Bolle 'Danza con me', trasmesso su RaiUno e premiato da ascolti stellari, ha riacceso le speranze. Allora la buona televisione esiste, abbiamo pensato tutti noi (eravamo in cinque ...

Roberto Bolle and friends - il gala a febbraio a Bologna : Bologna, 4 gennaio 2018 - Il gala di danza Roberto Bolle and friends fa tappa a Bologna, il prossimo 27 febbraio al Teatro Europauditorium. I gala Roberto Bolle and friends si sono trasformati nelle ...

Roberto Bolle/ “Amo la danza” : il successo in tv porterà al bis? Nuovo evento o programma tutto suo? : Dopo il successo di "Danza con me", Roberto Bolle racconta il suo amore per il ballo e i tanti sacrifici fatti per segurire il suo sogno. A giugno sarà protagonista di On Dance a Milano.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Roberto Bolle : lo schiaffo all'Isis del ballerino palestinese Video : Non è passato inosservato agli occhi attenti dei telespettatori di Rai 1 il ballerino Ahmad Joudeh, che si è esibito insieme a #Roberto Bolle nel programma #danza con me ad inizio anno. La sua è una storia che merita di essere raccontata, perché attuale e di esempio per tutti coloro che hanno un sogno nel cassetto e rinunciano di fronte alla prima difficolta' che il percorso della vita ha in serbo per chiunque. La sua identita', fino a un paio ...

