Rimandata l' uscita di Shenmue 1 e 2 HD a causa dei lavori su Shenmue 3

L.A. Noire : The VR Case Files : Rimandata l'uscita del gioco : Come probabilmente saprete, nel mese di settembre di quest'anno Rockstar ha svelato le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di L.A. Noire e, oltre alle versioni console, era stata annunciata l'uscita di L.A. Noire: The VR Case Files.Di cosa si tratta? Ebbene, L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive porta l'esperienza di gioco sui visori per la realtà virtuale con sette casi coinvolgenti e indipendenti di L.A. Noire, rielaborati ...