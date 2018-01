Ricerca | Mattarella | nuove scoperte incoraggiamento per tutta l' umanità 2

Mattarella : 'Italia non esclusa dal futuro grazie a qualità Ricerca ' : "La selezione di ricercatori di alta qualità e la formazione di giovani studiosi è una ricchezza che consente al nostro Paese di guardare al futuro non solo senza esserne escluso, ma partecipando alle ...

30 anni laboratori Infn con Mattarella - sotto il Gran Sasso - si celebra attività Ricerca : L'Aquila - Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in Abruzzo, ai laboratori Nazionali del Gran Sasso Infn, ad Assergi (L'Aquila), per l'apertura dell'evento organizzato per celebrare i 30 anni della loro attività scientifica. Il programma prevede alle 11, dopo il saluto delle autorità, gli interventi dei professori Fernando Ferroni (presidente Infn), Stefano Ragazzi (direttore dei LNGS), ...