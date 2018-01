Red Canzian in gara al al 68° Festival di Sanremo con il coraggio di ricominciare

Renato Zero ed Ermal Meta tra gli autori del nuovo album di Red Canzian - Testimone del Tempo : Renato Zero ed Ermal Meta sono solo alcuni degli autori del nuovo album di Red Canzian, che l'ex bassista dei Pooh rilascerà in occasione della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2018. Grande amico di Claudio Baglioni, Canzian parteciperà alla kermesse con il brano Ognuno ha il suo racconto, che sarà contenuto nel disco Testimone del Tempo che uscirà nel mese di febbraio. Un ritorno al rock, il suo, dopo 43 anni di ...

Roby Facchinetti - Riccardo Fogli e Red Canzian al Festival di Sanremo 2018 : le prime reazioni : Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Red Canzian al Festival di Sanremo si rimettono in gioco dopo anni e anni di carriera sul palco. Se alcuni hanno arricciato il naso nel sentire i loro nomi, molti altri ne hanno invece apprezzato il carattere e l'umiltà di tornare in corsa dopo il successo riconosciuto e consolidato. Data per certa già alla vigilia, la partecipazione di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è stata finalmente confermata durante ...

Red Canzian a Sanremo 2018 : negli anni novanta trionfò con i Pooh : Red Canzian parteciperà al Festival di Sanremo 2018. Se i Pooh hanno annunciato il loro ritiro dalle scene, il prossimo Festival porterà ad una ricomposizione di tre quinti della band, considerando la contemporanea presenza (in coppia) di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Il brano che presenterà si intitola "Ognuno ha il suo racconto"Classe 1951, Canzian partecipò al Festivalbar del 1971 con i Capsicum Red e una delle loro canzoni, “Ocean”, ...

Sanremo 2018 : cantanti Marco Carta - Annalisa - The Kolors - Elodie - Lele - Benji e Fede - Luca Barbarossa - Red Canzian - Federico Zampaglione? : In attesa di conoscere i Big il 15 dicembre, durante la diretta su Rai1 di Sarà Sanremo che svelerà anche gli 8 giovani che si sfideranno tra le Nuove Proposte, si fanno strada le prime suggestioni per il Festival numero 68 (dal 6 al 10 febbraio prossimi). Sanremo 2018: "conduttori Claudio Baglioni-Michelle Hunziker e un Banderas italiano", tra i cantanti Ermal Meta-Fabrizio Moro in ...

Toto-Sanremo da Red Canzian a Barbarossa : ROMA, 24 NOV - Puntuale come il Natale, arriva il Toto-Sanremo, ovvero i possibili artisti che andranno a comporre la lista dei 20 su cui è al lavoro il nuovo direttore artistico Claudio Baglioni. In ...