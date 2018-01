Real Madrid-Ronaldo | aria d’addio | CR7 vuole il Manchester United

Real Madrid - Cristiano Ronaldo scontento : pronto all'addio per lo United : Ronaldo è il quinto calciatore più pagato al mondo, il suo contratto scadrà nel 2021, ma le cifre percepite sono lontane da quelle di Messi e dello stesso Neymar.

Cristiano Ronaldo più soldi per Neymar. L'ultima follia del Real Madrid : Madrid, 14 gennaio 2018 - Cristiano Ronaldo più una cospicua somma di denaro per avere Neymar, sarebbe questa la follia che gira nella testa di Florentino Perez per il suo Real Madrid. Secondo la ...

Che succede al Real Madrid? : La squadra più forte della scorsa stagione sta giocando molto male e a meno di sorprese non vincerà il campionato spagnolo The post Che succede al Real Madrid? appeared first on Il Post.

Il Real Madrid non sa più vincere : i numeri della crisi : La sconfitta di misura contro il VillarReal ha ormai certificato la crisi del Real Madrid. Un momento complicatissimo ammesso anche da Zidane che ora non riesce a trovare le giuste contromisure forse ...

Calciomercato - Real Madrid e Psg potrebbero dar vita allo “scambio” più clamoroso della storia : Il Real Madrid vive un periodo di crisi profonda. La vittoria in Liga manca ormai dallo scorso 9 dicembre. Il ko rimediato con il VillarReal al ‘Bernabeu’ rischia di far scivolare i Blancos a -19 dal Barcellona capolista. Florentino Perez in estate è pronto a rivoluzionare la sua creatura con Zidane destinato a lasciare la panchina del club spagnolo. In sede di Calciomercato invece il patron delle Merengues vuole soffiare Neymar al ...

Esplode la bomba Real Madrid - la società prepara una vera e propria rivoluzione : via alcuni big - ma occhio ai super-colpi : Real Madrid in piena crisi. Le merengues continuano a collezionare pessime figure in campionato e dopo la sconfitta di oggi in casa contro il VillarReal, la classifica si complica notevolmente. Addirittura guardando la graduatoria della Liga il Real sembra poter rischiare anche l’accesso alla Champions League. Il quarto posto con la quinta a -1 non lascia certo tranquilli Cristiano Ronaldo e soci. Inoltre il Valencia terzo dista già ben 8 ...

