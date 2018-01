Razza bianca a rischio | bufera su Fontana

Fontana : "Migranti? Razza bianca a rischio" |Gori : è un Salvini in giacca e cravatta : Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione ha detto che "dobbiamo decidere se la nostra Razza bianca deve continuare a esistere". Poi la correzione: "E' stato un lapsus, un errore espressivo". Ma ormai è polemica. E il candidato Dem attacca.

Fontana : «Troppi immigrati - Razza bianca da difendere» Poi precisa : lapsus|ascolta : Il candidato del centrodestra in Regione su Radio Padania: «Non possiamo accettarli tutti, sono molti più di noi, più determinati. Chi lo sostiene fa un discorso demagogico inaccettabile di fronte al quale bisogna reagire, bisogna ribellarsi»

Elezioni Lombardia - Gasparri : “Fontana e la Razza bianca? Imperizia dialettica. Le candidature vanno maturate e sedimentate” : “Affermazione inopportuna frutto di Imperizia comunicativa. Le candidature importanti vanno maturate e sedimentate”, Maurizio Gasparri commenta così le parole di Attilio Fontana, candidato del centrodestra al governo della Lombardia, che domenica durante una trasmissione di Radio Padania si era lasciato sfuggire un concetto decisamente poco felice sulla “razza bianca” e sui pericoli connessi “all’invasione dei ...

Ebrei Roma : "Razza bianca? Da ignoranti" : 17.01 "E' concepibile nel 2018 dover ribadire agli ignoranti che non esiste una razza bianca da difendere, a 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali?". Così la presidente della Comunità ebraica Romana, Dureghello, commenta in un tweet le parole del candidato di centrodestra alla Lombardia, Fontana, che aveva parlato di "razza bianca" da difendere dall'immigrazione, per poi precisare che si era trattato di "un lapsus".

Elezioni Lombardia - Fontana (Lega) : “Ho detto Razza bianca? Un lapsus” : “È stato un lapsus, un errore espressivo, intendevo dire che dobbiamo riorganizzare un’accoglienza diversa che rispetti la nostra storia, la nostra società”. Così Attilio Fontana, candidato leghista del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, ha commentato, a margine di un incontro con la Onlus ‘Cancro Primo aiuto’ a Briosco (Monza), una sua dichiarazione, ieri a Radio Padania, in cui ha affermato la ...