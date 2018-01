Rara nevicata nel nordovest dell’Algeria | ecco la neve nel deserto del Sahara vista dallo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 15 gennaio 2018) La missione Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, ha ripreso unanel nord-ovest dell’Algeria, ai margini deldel. Parte delè stato ricoperto dallail 7 gennaio 2018, nonostante ilrisulti a volte uno dei luoghi più caldi sulla Terra. In alcuni punti è stata rilevata una quantità difino a 40 cm. Sebbene le temperature precipitino durante la notte, le nevicate sono molto insolite nelin quanto l’aria è estremamente secca. È solamente la terza volta in quasi 40 anni che questa parte delvede la. Gran parte dellaera già sciolta alla fine del giorno successivo, ma fortunatamente il satellite Sentinel-2A si trovava nell posto giusto al momento giusto per registrare questo raro eventospazio. L’immagine è stata acquisita l’8 gennaio. Mentre è normale vedere lasulle ...