Raggi : M5S va avanti con Grillo Incompetenti? Rido... : Virginia Raggi ospite di Non è l'Arena di Massimo Giletti su la7, parla degli equilibri nel Movimento Cinque Stelle e delle voci di un passo di lato di Grillo: "Il garante Beppe Grillo resta nel Movimento. Noi stiamo andando avanti più compatti di prima sul programma in cui tutti ci riconosciamo. Siamo coesi". Poi parla della sua Giunta e avvisa gli assessori: chi non coindivide il programma è fuori. "Ad ogni ...

Il premier Pd - la sindaca M5s : scontro diretto Gentiloni-Raggi su governo del Paese e Capitale : Il presidente del Consiglio: 'Questa città non si governa solo affrontando le emergenze, non siamo al massimo dell'efficienza'. E Calenda rincara: 'Non possiamo stare qui sulla riva ad aspettare che ...

Un maiale tra i rifiuti a Roma/ Giorgia Meloni contro Virginia Raggi : "Questa è l'immagine del fallimento M5S" : Un maiale tra i rifiuti a Roma, Giorgia Meloni contro Virginia Raggi: "Questa è l'immagine del fallimento M5S". Le ultime notizie.

Rifiuti. Buschini : Raggi e M5S confusi : RIFIUTI; Buschini: Raggi CONFUSA, ACCORDI CON EMILIA ATTIVATI MA POI NO CAMPIDOGLIO “Leggo di trionfalismi a 5 Stelle che parlano di costruzione di 3 nuovi... L'articolo Rifiuti. Buschini: Raggi e M5S confusi su Roma Daily News.

M5s ormai nel grottesco - Raggi a processo e Di Maio in confusione : Insomma, oramai il grido onestà, onestà, onestà dei grillini è un ricordo spento e sopito. Dopo il rinvio a giudizio per falso di Virginia Raggi arriva anche quello di Raffaele Marra. Storie ben conosciute e legate da omissioni, falsità e conflitti d’interesse per le quali la Magistratura ha ottenuto il processo penale. Ma qui c’è un’altra questione molto seria: il Comune di Roma non si è costituito parte civile nel processo Marra. Come mai ...

Roma : Fraccaro (M5S) - Gentiloni vuol fare sgambetto a Raggi : Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "L'esecutivo Gentiloni non usi le istituzioni per fare campagna elettorale. Invece di pensare a come risanare l'enorme debito pregresso, dovuto alle precedenti amministrazioni, Gentiloni sembra voglia fare lo sgambetto a Virginia Raggi e, quindi, a tutti i Romani". E' qua

Pizzarotti : 'M5S fa politica sulla pelle dei romani e Raggi non ha detto una parola' : Sindaco che impressione le fa questa storia? 'Da una parte è evidente che non si possono risolvere i problemi non affrontati in due anni, ma quello che è paradossale è l'atteggiamento tenuto. All'...