Quindi le news spariranno da Facebook?

(Di lunedì 15 gennaio 2018) (Photo credit: LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Conversazioni, interazioni, discussioni significative. Principalmente con amici e famiglia. Sono queste le parole d’ordine dell’ultimo aggiornamento dell’algoritmo di. Like, condivisioni, gruppi, commenti di chi amiamo, di chi posta qualcosa di significativo per noi. L’obiettivo diè sempre stato quello di tenerci dentro il suo ecosistema più tempo possibile. E per farlo è necessario che il tempo passato lì sopra ci piaccia, tanto. Non solo: è importante che dentro la nostra filter bubble possiamo confermare quello che pensiamo, sentirci appagati, ridurre il conflitto e aumentare il nostro senso di benessere. In quest’ottica,, il nuovo algoritmo premierà ancora di più le interazioni significative tra le persone più vicine a noi. Niente di estremamente eclatante,in questi anni lo ha sempre dichiarato. Ma ...