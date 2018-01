: RT @forditalia: "Siamo stati tra i primi protagonisti della sfida allo spazio. Questa è la rappresentazione di quanto al #FucinoSpaceCentre… - Everyeye : RT @forditalia: "Siamo stati tra i primi protagonisti della sfida allo spazio. Questa è la rappresentazione di quanto al #FucinoSpaceCentre… - enricocossutta : RT @HuffPostItalia: Questa ricerca (tutta made in Italy) è la prima al mondo ad usare l'Intelligenza Artificiale per provare un fatto impor… - Rolfi39 : RT @HuffPostItalia: Questa ricerca (tutta made in Italy) è la prima al mondo ad usare l'Intelligenza Artificiale per provare un fatto impor… - ginugiola : RT @HuffPostItalia: Questa ricerca (tutta made in Italy) è la prima al mondo ad usare l'Intelligenza Artificiale per provare un fatto impor… - HuffPostItalia : Questa ricerca (tutta made in Italy) è la prima al mondo ad usare l'Intelligenza Artificiale per provare un fatto i… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 15 gennaio 2018) "Il cambiamento climatico è causato dall'uomo. E finalmente ne abbiamo le prove. Grazie all'artificiale": con queste parole Antonello Pasini, climatologo del Cnr e professore di Fisica del clima all'università degli studi Roma Tre ha commentato ad HuffPost lo studio che ha condotto, in collaborazione con il suo ateneo e con l'Università di Torino. La, pubblicata sulla prestigiosa rivista Scientific Reports del gruppo Nature, è laalad aver utilizzato l'artificiale per provare un fatto, ancora negato da più parti, ovverosia che il riscaldamento globale sia stato causato dall'attività degli esseri umani.Per Pasini lo studio potrebbe essere definito una "risposta a Trump": il presidente USA è da sempre scettico nei confronti del cambiamento climatico, così come molti dei suoi sostenitori, ...