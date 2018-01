Pura razza padana di A De Angelis

Pura razza padana. Il manifesto etnico di Attilio Fontana : Eccolo il volto duro della destra, in un gioco al rialzo che culmina in una sorta di manifesto in difesa della razza, proclamato da Attilio Fontana, il candidato leghista con il curriculum di moderato: "Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate". Un linguaggio da anni Trenta affidato a un ...