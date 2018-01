PSVITARilasciato ONELUA v4R0

: [PSVITA]Rilasciato ONELUA v4R0 - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato ONELUA v4R0 -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Il teamformato da Davis Nuñez e gdljjrod hanno rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 4R0.è un interprete LUA scritto in linguaggio di programmazione C che permette di creare gli homebrew e le applicazioni per PSVITA , in modo semplice e alla portata di tutti compatibile con taiHEN e HENkaku.L’ultima versione appena aggiornata aggiunge alcune caratteristiche mancanti della vecchia versione v3R1. CHANGELOGMolte costanti sono state aggiornate, per favore controlla le informazioni che stai usando con le nuove modifiche sulla Documentazione. Nuove funzioni per il modulo telecamera e costanti incorporate aggiornate per il modulo. Ottimizzazione del modulo file (consultare la nostra documentazione). Il modulo OSK (On Screen Keyboard) è stato riscritto, ora l’OSK viene caricato con la lingua di sistema impostata su PSVita. Correzione ...