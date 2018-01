Psg-Nantes | l' arbitro si vendica con uno sgambetto su Diego Carlos | sospeso

Fallo di reazione dell'arbitro! Tony Chapron perde la testa in Nantes-Psg : Finisce d'urgenza in commissione federale il tackle più assurdo del weekend calcistico mondiale. Ossia quello di Tony Chapron, l'arbitro di Nantes-Psg che ieri ha tentato di abbattere un giocatore del ...

Nantes-Psg : arbitro cade - poi sgambetta e dà rosso a Diego Carlos : Il calcio regala sempre emozioni: gol, vittorie e trofei. Ma questa volta, in Ligue 1 - la massima serie del campionato di calcio francese -, è accaduto ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato: l'...

