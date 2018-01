Probabili Formazioni Leicester City-Fleetwood Town | FA Cup 16-01-2018

Diretta / Nantes Psg info streaming video e tv : quote - orario e Probabili formazioni. Lo schiacciasassi : Diretta Nantes Psg, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata della Ligue 1, il campionato francese(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:00:00 GMT)

Probabili Formazioni Manchester United-Stoke City - Premier League 15-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Stoke City, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Torna Lindelof dal 1′ nello United, Stoke con molti dubbi. E’ l’ultima gara della 23^giornata di Premier League quella tra Manchester United e Stoke City che si disputerà a Old Trafford. Padroni di casa che vengono dalla vittoria in FA Cup, ma da un momento in campionato tutt’altro che brillante, e vorranno cercare di ...

Probabili Formazioni Estoril Praia – Porto Primeira Liga 15-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Estoril Praia–Porto 18^ giornata Primeira Liga, 15 gennaio ore 22.00. Kyriakou confermato in difesa per l’Estoril, nonostante l’autogol contro il Feirense, mentre Brahimi e Marega del Porto sono in forse per domani, ma dovrebbero comunque riuscire ad esserci. Domani è il turno di Estoril Praia – Porto, match dal sapore particolare visto che si affronteranno l’ultima della classe da una parte e la prima ...

Probabili Formazioni Liverpool-Manchester City - Premier League 14-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 17.00: Entrambe le Formazioni dovrebbero schierare l’11 titolare. E’ il big match della 23^giornata di Premier League quello che mette di fronte Liverpool e Manchester City ad Anfield Road. Reds che vengono dalla vittoria nel derby di FA Cup, ma che devono fare i conti con un clima tutt’altro che sereno in casa data la partenza di Coutinho ...

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Wolfsburg 14-01-2018 Bundesliga : Le Probabili Formazioni di Borussia Dortmund-Wolfsburg, 18^ Giornata Bundesliga, ore 18:00: Subotic titolare, Stoger conferma Pulisic e Yarmolenko. Gli ospiti ripropongono Origi in avanti con Dimata. Al Westfalenstadion il Borussia Dortmund di mister Stoger ospita un Wolfsburg che ha bisogno come il pane di punti per risalire una classifica che, ormai da troppi anni, non è benevola con i suoi giocatori. I padroni di casa, infatti, al ...

Probabili Formazioni Nantes -Psg - 20° giornata Ligue1 14/01/2018 : Nantes – Psg si affronteranno alla 20.45 di Domenica 14 Gennaio 2018 allo stadio della Beaujoire-Louis Fonteneau. E’ una squadra, quella di Ranieri, che fatica a segnare più di una rete, ma nello stesso tempo ne prende pochissimi. Nelle ultime cinque partite ha totalizzato tre vittorie, un pari e una sconfitta. Il Nantes è una squadra che si sa difendere bene, allenata da Ranieri, un tecnico made in Italy. Fino ad ora sta ...