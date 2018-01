Potere al Popolo | vergognosa la proroga a Nuove Acque Diktat di partito più forti della

Reppubblica Viareggina appoggia Potere al Popolo : "Pensiamo - si aggiunge in una nota di Rv - che questo debba essere lo spirito e l'approccio giusto, con cui un'organizzazione politica si avvicini ad altre soggettività o a singoli compagni e ...

'Potere al popolo' - la sinistra si riunisce per discutere di candidature locali alle elezioni politiche : ... di persone impegnate in associazioni, comitati territoriali, esperienze civiche, di attivisti e militanti, che coinvolge partiti, reti e organizzazioni della sinistra sociale e politica, ...

Potere al Popolo : Kme - prevalga salute dei cittadini : Esiste un problema di politica energetica nazionale, dove le privatizzazioni del settore perseguite negli ultimi decenni si sono rivelate fallimentari; L'assemblea di Potere al Popolo ritiene ...

Nuove Acque - le reazioni politiche di Potere al Popolo e Liberi e Uguali. Bardelli : 'Estra? Prima gli interessi dei cittadini' : ...testa e rappresentino il volere dei propri concittadini disobbedendo alle direttive impartite dai partiti e/o dai vari centri di Potere.' Si sofferma a fare i conti invece la compagine politica di ...

Potere al popolo - tra formazione delle liste e raccolta delle firme. Intervista (audio) a Roberta Maltempi : "Il metodo è importante. Noi ... : "Il metodo in questa fase è importante. Perché siamo convinti che il progetto di Potere al popolo vada oltre le elezioni politiche di marzo. E il metodo è decidiamo insieme i candidati dando ...

EUROSTOP con i suoi tre No a UE - Euro e Nato partecipa alla lista #Poterealpopolo : In questi anni abbiamo posto con forza la questione della rappresentanza politica (cosa diversa e assai più ampia di quella meramente istituzionale) a partire dal dato che questa o è espressione di ...

Potere al Popolo organizza assemblea pubblica a Catanzaro : ... sentiamoci parte di qualcosa che sta nascendo e che finalmente può rompere il teatrino della vecchia politica, scalzarlo con un'alternativa concreta! Istruzione, sanità, lavoro, tutela ambientale, ...

Renzo Ulivieri 'scarica' Liberi e Uguali : 'Ho scelto Potere al Popolo' Video : E' un allenatore di calcio fra i più noti in Italia, ma anche da tempo attivo in politica, stiamo parlando di Renzo Ulivieri: 76 anni, toscano di San Miniato, gia' tecnico di numerose squadre di Serie A e ormai da anni presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è però anche da sempre schierato politicamente a #sinistra. Ulivieri infatti è stato amministratore locale per il PCI prima e per il PDS poi, più di recente è stato candidato al ...

Potere al Popolo scende in strada davanti ai centri commerciali : ... "A Piombino e Grosseto l'iniziativa ha riscosso l'apprezzamento di tanti a dimostrazione - dichiara l'organizzazione politica Potere al Popolo - che è necessario rimettere al centro della politica ...

Potere al Popolo - resoconto della prima assemblea provinciale : Con la voglia di irrompere sulla scena politica, rivoltando i temi della campagna elettorale. Non abbiamo timore di fallire, perché continueremo a fare " prima, durante e dopo l'appuntamento ...

Soverato : prima assemblea di Potere al Popolo : Con la voglia di irrompere sulla scena politica, rivoltando i temi della campagna elettorale. Non abbiamo timore di fallire, perché continueremo a fare " prima, durante e dopo l'appuntamento ...

Potere al popolo : un programma per l’Italia : Nel corso della sua storia millenaria, l’Italia è stata, nel bene e nel male, un importante laboratorio politico e culturale. Da qualche tempo il nostro Paese, preda di governanti e politicanti mediocri, attenti esclusivamente al proprio “particulare”, si chiamino essi Renzi, Berlusconi o in altro modo, attraversa un periodo di indubbia decadenza, che si manifesta anche come deterioramento del tessuto democratico e rinascita di ...

Elezioni politiche 2018 - Roberto Fogagnoli (Potere al Popolo) : 'pronti a scendere in campo come unica forza alternativa al PD' : ...questo prevedibile voltafaccia ( le poltrone hanno la colla) - sottolinea Fogagnoli - "Potere al Popolo" ha proseguito per la strada della costruzione dal basso di una aggregazione politica e di ...

Il partito del Sud aderisce al percorso di "Potere al popolo" - InfoOggi.it : Alquanto riduttivo e miope per un territorio che rappresenta la metà del Paese e che potrebbe fungere da volano per l'economia dell'intero Paese. Ecco perché, oltre a politiche di investimento e ...