Posta sui social la foto di Capodanno | catturato latitante

Posta foto sui social - preso latitante : Tornava da Malaga, dove aveva trascorso parte della latitanza, "soggiorno" immortalato sui social network. I Carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno catturato così Antonio Forte, latitante ...

Chiara Ferragni Posta sui social foto al settimo mese di gravidanza. E partono i commenti : “Pancia troppo piccola”. Ma in molti la difendono : Ci risiamo. Chiara Ferragni posta su Instagram una foto con pancia di sette mesi in vista e sui social si scatenano i soliti commenti. L’influencer più famosa del mondo ha infatti una pancia piuttosto piccola (lei stessa nel post dice di aver preso solo 8 kg) e i commentatori non riescono a trattenersi dal farle notare come la loro, di pancia, sia più grossa dopo le abbuffate natalizie. Alcuni si lasciano andare anche a commenti piuttosto ...

Uomini e Donne : Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti - botta e risPosta sui social : Dopo l'ufficializzazione della rottura, per l'ex coppia di Uomini e Donne sembrerebbe un periodo tutt'altro che sereno.

Una multa per il genitore che Posta sui social le foto dei figli : Si sta creando una giurisprudenza sempre più corposa (e curiosa) intorno al tema bambini, minori e social network. Da una parte perché i genitori sembrano aver smarrito (anzi, non aver mai sviluppato) una bussola sul modo in cui gestirne la presenza sulle piattaforme. Dall’altra perché la loro immagine digitale è divenuta pietra di scambio e di contesa nelle cause di separazione e divorzio. Sembra tutto molto complesso, ma la sostanza è che i ...

Postare foto dei figli sui social può costare fino a 10 mila euro. Una sentenza : Non tutti i minorenni amano mostrarsi sui social e i genitori che pubblicano foto e aneddoti senza il loro consenso rischiano una multa fino a 10 mila euro. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma (con ...

