Pomeriggio 5 diretta 15 gennaio | uomo con volto coperto entra nello studio

Pomeriggio 5 - un uomo mascherato entra in studio : Barbara d’Urso preoccupata interrompe la diretta : Chi era l’uomo entrato a Pomeriggio 5 durante la diretta? Barbara d’Urso manda in onda la pubblicità Momento di confusione – e anche un po’ di paura – a Pomeriggio 5 per l’ingresso di un uomo mascherato. Mentre la conduttrice Barbara d’Urso stava intervistando Mary Falconieri del Grande Fratello, un signore con una maschera è […] L'articolo Pomeriggio 5, un uomo mascherato entra in studio: Barbara ...

LIVE Serie A - 18ma giornata in DIRETTA (23 dicembre) : tutti i risultati. Sassuolo-Inter e Napoli-Sampdoria - le partite interessanti del Pomeriggio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno prenatalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà la Lazio a dare il via alle danze con il confronto con il Crotone dello Stadio Olimpico. Gli uomini di Simone Inzaghi sono determinati ad ottenere il risultato pieno. Poi alle 15.00 sarà la volta della capolista Napoli che, tra le mura amiche ...

LIVE Nuoto - Europei Copenhagen 2017 in DIRETTA : Pomeriggio di altre emozioni! L'Italia vuole vincere altre medaglie : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della penultima giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere ...

LIVE Nuoto - Europei Copenhagen 2017 in DIRETTA : Pomeriggio di altre emozioni! L’Italia vuole vincere altre medaglie : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della penultima giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). Si comincia con le batterie dei 50 farfalla uomini nelle quali ritroveremo la magica coppia Matteo Rivolta e Piero Codia nuovamente in vasca e desiderosa di replicare la stupenda prestazione sulla distanza doppia. A seguire i 50 dorso femminili con Elena Di Liddo, Tania Quaglieri e Silvia Scalia in cerca del ...

LIVE Nuoto - Europei Copenhagen 2017 in DIRETTA : Bianchi d’ARGENTO e Panziera di BRONZO! Il Pomeriggio delle sorprese : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). Si comincia dalle batterie dei 100 rana femminili con le nostre Arianna Castiglioni e Martina Carraro in cerca di un posto in semifinale, sognando la finale, a seguire Marco Orsi, Andrea Vergani, Luca Dotto e Lorenzo Zazzeri che si giocheranno tutto in un giorno nella gara più veloce in piscina. Nei 200 dorso donne, ...

LIVE Nuoto - Europei Copenhagen 2017 in DIRETTA : Pomeriggio infuocato! L’Italia vuole le medaglie : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). Si comincia dalle batterie dei 200 stile libero dove Fabio Lombini, Filippo Megli ed Alessandro Miressi andranno a caccia della semifinale e magari della finale. A seguire Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo si esibiranno nella velocità pura della farfalla (50 metri) con la voglia di ben figurare al pari di Nicolò ...

Cane defeca in diretta a Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso in imbarazzo Video : Durante il famoso programma televisivo #Pomeriggio 5 condotto da #Barbara D'Urso, il cagnolino di #Francesca Cipriani, di nome Barbie, ha lasciato i propri bisogni addosso a lei e a Carmen di Pietro. Sconvolta Barbara D'Urso E' stato definito il momento più trash della televisione italiana quello andato in onda ieri Pomeriggio su canale 5. Tra gli ospiti di Pomeriggio 5 erano presenti Francesca Cipriani e Carmen di Pietro che avrebbero ...

Imbarazzo a Pomeriggio 5 - il cane di Francesca Cipriani fa i suoi bisogni in diretta Video : Imbarazzo in studio dopo la clamorosa gaffe a Pomeriggio 5 da parte del cane di Francesca Cipriani con Carmen Di Pietro. Il chihuahua non si trattiene e fa i suoi bisognini in diretta: ecco la ...

Amici 17 : ascolti del sabato Pomeriggio in calo - regolamento pongo - Maria VS. la diretta - … : Amici 17 è ufficialmente iniziato da qualche settimana ma gli ascolti del sabato pomeriggio sono in calo rispetto allo scorso anno. Solamente un misero 18% e 3 milioni scarsi di telespettatori per la scuola più amata d’Italia. A complicare il tutto ci si mette anche la diretta, è si perchè Maria non ci ha pensato due volte ad esprimere la propria sofferenza verso il ritardo dei dati del televoto, unica vera grande novità di ...

Barbara d’Urso : frecciatina a Cecilia Rodriguez in diretta a Pomeriggio 5 : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso replica alle accuse di Cecilia Rodriguez con una frecciatina È ormai guerra fredda tra Barbara d’Urso e Cecilia Rodriguez. Alle accuse della sorella di Belen sul settimanale Chi, la conduttrice napoletana ha replicato in diretta. Barbarella ha usato una frecciatina che non è passata inosservata ai telespettatori di Pomeriggio 5. Incurante […] L'articolo Barbara d’Urso: frecciatina a Cecilia ...

Fiorello su La Vita in Diretta : “Aridaje!!! Ricominciano accoltellamenti e soffocamenti nel Pomeriggio di RaiUno!! Mamma cambia canale!!!” : A Fiorello i contenitori televisivi pomeridiani non piacciono. Soprattutto La Vita in Diretta, programma di RaiUno che già a inizio 2017 era stato oggetto di una critica schietta da parte dello showman: “Basta cronaca nera in tv a tutte le ore del giorno, con schizzi di sangue e collegamenti dalle case dell’orrore. Di questi casi si occupino i tg e la magistratura, e non i rotocalchi”. E ora Fiorello torna sul punto, con un ...