Polemica sui migranti | Renzi replica a Berlusconi | “Fu lui a firmare trattato Dublino”

La Polemica sui sacchetti sbarca su Netflix : ecco il meme di Black Mirror" : Nel marketing virale vale tutto, o quasi. Lo sanno bene i social media manager di Netflix che, per pubblicizzare l'uscita della quarta stagione della serie Black Mirror, hanno scelto di cavalcare la ...

Reggia di Caserta - a cavalcioni su leone : è Polemica sui social : Nuova bufera sulla Reggia di Caserta dopo la pubblicazione di una foto che ritrae un fioraio a cavalcioni sulla statua di un leone posta sul grande scalone che conduce agli Appartamenti Storici . L'...

La Polemica Umberto Bossi sorpreso con le mani sui soldi pubblici - l'epitaffio del leader che gridava Roma ladrona : Un epilogo così chi l'avrebbe mai immaginato. l'epitaffio dedicato dallo Stato ad Umberto Bossi, che con la sua Lega Nord ha contribuito (naturalmente con mani Pulite in testa) ad abbattere il Muro ...

Polemica sui sacchetti bio - la Novamont : 'Strumentalizzazione disgustosa' : ... 'Da decenni - dichiara - combatto in Italia per sviluppare un'industria innovativa che rimetta le radici nei territori più difficili del nostro Paese e sia competitiva nel mondo. L'ho fatto sempre e ...

Polemica sui sacchetti bio obbligatori - la replica di Novamont : “Strumentalizzazione disgustosa” : «Una strumentalizzazione disgustosa»: Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, bolla così le polemiche che infuriano sul sacchetto biodegradabile e a pagamento per alimenti freschi. I sacchetti ecologici per frutta e verdura sono un’idea «made in Novara», realizzati in un materiale ideato dal centro ricerca novarese di Novamont. Molti c...

Isola dei Famosi 2018/ Fabrizio Bracconeri dice no e monta la Polemica sui social : ecco cosa è successo : Tanti nomi ma nessuna conferma ufficiale da parte della redazione e dai vertici alti Mediaset per la prossima Isola dei Famosi 2018, e Fabrizio Bracconeri? Il suo no accende la polemica(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Vacanza in jet privato per Melissa Satta - Boateng e altri amici : sui social scoppia la Polemica : Nessuna invidia solo l'augurio di trovare nel 2018 un vero senso alla loro inutile vita', 'possono avere tutti i soldi del mondo ma cafoni restano', 'quanta pochezza in questi scatto. Non c'è povero ...

Flavio Briatore & Elisabetta Gregoraci si sono lasciati?/ La Polemica sui lussi dell'imprenditore : Flavio Briatore, vacanze in Kenya senza la moglie Elisabetta Gregoraci. L'imprenditore è partito alla volta di Malindi in compagnia soltanto di suo figlio Nathan Falco.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 23:38:00 GMT)

Travaglio twitta : "Una legislatura da sciogliere nellacido" - e sui social esplode la Polemica : Il direttore del "Fatto quotidiano" Marco Travaglio scrive su Twitter che " la legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana". Gli ...