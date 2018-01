Piemonte | da Regione 40 mln per partenariati su bioeconomia

Voucher scuola - domani apertura straordinaria Urp Regione Piemonte : Roma, 12 gen. (askanews) L'Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Piemonte di piazza Castello 165 a Torino effettuerà un'apertura straordinaria domani, sabato 13 gennaio, dalle 9 alle 12. Lo ...

Farmaci - Regione Piemonte : risparmiati 15 mln sulla spesa : Roma, 10 gen. (askanews) Nuovi risparmi per 15 milioni di euro annui per la Regione Piemonte sul costo della farmaceutica, grazie all'utilizzo dei Farmaci generici al posto di quelli 'griffati'. Li ha ...

Dalla Regione Piemonte boccata d'ossigeno per Torino Musei : Torino, 9 gen. (askanews) La biblioteca e l'archivio fotografico della Gam destinate alla chiusura Dalla crisi della Fondazione Torino Musei continueranno la loro attività evitando 12 dei 28 esuberi ...

Lotteria Italia 2018 - biglietti vincenti Piemonte/ Due milionari in regione : successi a Rosta e Pinerolo : Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti Piemonte: la dea bendata bacia la regione del Nord con due biglietti su 5 della Prima categoria. Vincite a Rosta e Pinerolo. (Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:02:00 GMT)

Salute - in Piemonte 36mila colpiti da influenza : dalla Regione l’invito a vaccinarsi : Ad oggi sono 36mila i casi di persone colpite dall’influenza stagionale in Piemonte: l’incidenza totale è di 7,9 casi per mille assistiti. Lo rende noto Regione Piemonte. La fascia d’età più colpita è sempre quella infantile con 27 casi per 1000 assistiti mentre per gli adulti l’incidenza è di 9 casi per mille e per gli ultra65enni di 3 casi. L’andamento della curva epidemica è sostanzialmente simile a quello della stagione ...

Piemonte - da Regione 10 borse in più per specializzandi medicina : Torino, 28 dic. (askanews) Dieci borse di studio supplementari per gli specializzandi in medicina delle università Piemontesi. Lo prevede la delibera presentata dall'assessore alla Sanità della ...

Regione Piemonte - ok a piano triennale contro violenza di genere : Torino, 22 dic. (askanews) Via libera dalla giunta regionale del Piemonte al piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere, in attuazione della legge 4/2016, per il quale ...

Siccità - in Piemonte danni agricoli per oltre 185 milioni : la Regione chiede aiuto al Ministero : Ammonta a 185,4 milioni di euro il conto dei danni provocati dalla Siccità che ha colpito il Piemonte tra la primavera e l'estate scorsa, settimane e settimane senza pioggia che hanno provocato gravi ...

Incendi Piemonte : la Regione revoca lo stato di massima pericolosità : La Regione Piemonte, dopo quasi due mesi, ha revocato lo stato di massima pericolosità per gli Incendi boschivi, in quanto sono cessate le condizioni che avevano portato all’attivazione lo scorso 10 ottobre. La decisione è stata presa sulla base della situazione meteo in atto e prevista dal Centro funzionale Arpa Piemonte. I roghi divampati nel mese di ottobre hanno distrutto 5 mila ettari: le aree più colpite sono state la Valle di Susa, ...

Alluvioni e frane - il Piemonte è la regione più colpita del Nord : Dal 1970, anno della sua fondazione, l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica di Torino (I.R.P.I.) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha ricercato, raccolto e classificato preziosi ...

Gtt - Reschigna (Regione Piemonte) : definiti importi per piano : Torino, 1 dic. (askanews) Il futuro dell'azienda di trasporto pubblico locale di Torino, Gtt, è stato al centro di una riunione tra tra Regione Piemonte e Comune di Torino. Sul tavolo l'approvazione ...

Maltempo - Arpa Piemonte : neve in arrivo - allerta nella regione : Torino, 1 dic. (askanews) Il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta arancione per le zone del Cuneese e allerta gialla per Torinese, Alessandrino ed Astigiano. Un'area depressionaria di ...

Embraco - Regione Piemonte e Sindacati si deve trattare con Whirpool : Embraco, rischia numerosi licenziamenti, circa oltre 500 e occorre per evitarli secondo la Regione e i Sindacati trattare con la Whirpool

Embraco - Whirpool deve trattare con Sindacati e Regione Piemonte : Embraco, azienda del Gruppo Whirpool rischia la chiusura o comunque centinaia di licenziamenti. Ed è una situazione che tante aziende e dipendenti stanno vivendo e cresce in Italia