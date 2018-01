Piazza Affari | in forte denaro Azimut

Saipem svetta sul principale listino di Piazza Affari : (Teleborsa) - Brillante Saipem a Piazza Affari che svetta in cima al principale listino milanese con un rialzo dell'1,97%. A seguire Tenaris che mostra un +1,13%. A dare una spinta ai titoli ...

CNH Industrial in picchiata a Piazza Affari : Affonda sul mercato il leader globale nel settore dei capital goods , che soffre con un calo del 2,03%. A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore di macchine movimento terra ...

A Piazza Affari 32 titoli al top - ancora rally in Asia - Wall Street chiusa : Ieri sera il ministro dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan, ha affermato che nel corso dell'anno ci sarà un'accelerazione della crescita economica. Il debito, invece, dovrebbe cominciare a ...

Chn Industrial traina Piazza Affari : Seduta positiva alla Borsa di Milano, con l'indice Fste Mib +0,53% a 23.430 punti e l'All Share +0,50%. Fra le migliori 'blue chip' di Piazza Affari sono risultate Cnh Industrial (+2,50%) ed Exor (+1,...

Piazza Affari prosegue il rally (+0 - 53%) - euro al top da 3 anni : Milano, 12 gen. (askanews) - Non si arresta il rally di Piazza Affari che ha archiviato oggi l'ottava seduta consecutiva con il segno più. L'indice principale Ftse Mib ha guadagnato lo 0,53% a 23.429 ...

Ancora denaro sulle Borse. Fiat Chrysler sbanca Piazza Affari : Piazza Affari e le altre principali Borse europee si confermano positive a metà seduta. Gli investitori hanno bypassato l'apertura della BCE ad una politica monetaria meno espansiva concentrandosi

Borse positive. A Piazza Affari brilla ancora la stella FCA : (Teleborsa) - La sterzata restrittiva della Banca Centrale Europea non sembra intimorire le Borse europee, tutte positive in avvio di seduta. Nei Verbali dell'ultimo meeting di politica monetaria l'...

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 5% a 23.422 punti : Avvio positivo per Piazza Affari. All'inizio delle contrattazioni, l'indice Ftse Mib segna infatti un progresso dello 0,5% a 23.422 punti, mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,38% a 25.816 punti. In ...

Piazza Affari tenta l'ottavo rialzo consecutivo : La politica per ora non cambia, ma, salvo sorprese, non ci sarà una coda di acquisti di titoli dopo la scadenza di settembre. Francoforte si mette così al passo di Tokyo, che ha già segnalato la ...

Piazza Affari ai massimi dall'agosto del 2015 : Altra seduta in rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib +0,64% a 23.305 punti, il massimo dall'agosto 2015 (All Share +0,58%). I migliori del listino sono due titoli legati all'energia, che ...