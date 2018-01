Petroliera affondata in Cina | i pericoli per l' ambiente

Petroliera affondata - enorme chiazza di greggio in fiamme Video|Foto|I rischi : La nave trasportava 136mila tonnellate di condensato ultraleggero che è fuoriuscito e si è disperso su una vasta area del mar Cinese orientale. Timori per l’ambiente. Morte le 32 persone che erano a bordo della nave

