Petroliera affondata in Cina | chiazza di greggio di un km quadrato

Petroliera affondata in Cina : i pericoli per l'ambiente : La collisione tra la Petroliera iraniana Sanchi e il mercantile CF Crystal al largo delle coste di Shanghai è avvenuta il 6 gennaio. Illeso l'equipaggio del mercantile, nessuna speranza invece per ...

Petroliera affondata - enorme chiazza di greggio in fiamme Video|Foto|I rischi : La nave trasportava 136mila tonnellate di condensato ultraleggero che è fuoriuscito e si è disperso su una vasta area del mar Cinese orientale. Timori per l’ambiente. Morte le 32 persone che erano a bordo della nave

Cina - Petroliera affondata : chiazza in mare di un km quadrato : Cina, petroliera affondata: chiazza in mare di un km quadrato Tre corpi dei 32 membri d’equipaggio della Sanchi sono stati recuperati Continua a leggere L'articolo Cina, petroliera affondata: chiazza in mare di un km quadrato sembra essere il primo su NewsGo.

Petroliera affondata nel mare cinese - chiazza di 1 chilometro - : quanto emerge dalle immagini trasmesse dalla tv statale cinese Cctv. L'imbarcazione si è inabissata dopo lo scontro con un mercantile, lo scorso 6 gennaio. Recuperati tre corpi dei 32 membri dell'...

Cina - Petroliera iraniana affondata : in mare chiazza di un chilometro quadrato di petrolio : Una grande colonna di fumo nero e una chiazza di petrolio delle dimensioni di un chilometro quadrato che continua a bruciare: è quel che rimane della petroliera iraniana Sanchi in seguito al suo affondamento, avvenuto il 14 gennaio. Le immagini mostrate dalla tv statale cinese Cctv mostrano l’ormai evidente disastro ambientale. Secondo un giornalista di Cctv, che ha sorvolato la zona a bordo di un aereo dell’Amministrazione pubblica ...

Petroliera affondata : enorme chiazza di greggio in fiamme Video|Foto|I rischi : La nave trasportava 136mila tonnellate di condensato ultraleggero che è fuoriuscito e si è disperso su una vasta area del mar Cinese orientale. Timori per l’ambiente. Morte le 32 persone che erano a bordo della nave

Cina - Petroliera affondata : enorme chiazza di greggio in fiamme Video|Foto|I rischi : La nave trasportava 136mila tonnellate di condensato ultraleggero che è fuoriuscito e si è disperso su una vasta area del mar Cinese orientale. Timori per l’ambiente. Morte le 32 persone che erano a bordo della nave

Cina - Petroliera affondata : chiazza in mare di un km quadrato : Una colonna di fumo denso e nero sovrasta le acque del mar Cinese orientale, dopo l'affondamento della petroliera iraniana Sanchi. Il condensato ultraleggero fuoriuscito continua a bruciare in una ...

Cina : Petroliera affondata - colonna di fumo e chiazza di un km² : A seguito dell’affondamento della petroliera iraniana Sanchi, conseguente a collisione con un mercantile, avvenuta il 6 gennaio scorso, una grande colonna di fumo denso e nero si staglia dalle acque del mar Cinese orientale: il condensato ultraleggero fuoriuscito continua a bruciare in una enorme chiazza che si estende per circa un chilometro quadrato. La collisione è avvenuta a 160 miglia da Shanghai con il mercantile Cf Crystal: sono ...

La Petroliera iraniana che si era scontrata con una nave cargo al largo della Cina è affondata : Il governo cinese ha confermato che la nave cisterna iraniana che una settimana fa aveva preso fuoco dopo essersi scontrata con una nave cargo al largo delle coste orientali cinesi è affondata questa mattina, dopo che a bordo del relitto The post La petroliera iraniana che si era scontrata con una nave cargo al largo della Cina è affondata appeared first on Il Post.

Cina - affondata la Petroliera iraniana : 29 marinai morti e si teme un disastro ambientale : Cina, affondata la petroliera iraniana: 29 marinai morti e si teme un disastro ambientale Nessuna speranza per i marinai Continua a leggere L'articolo Cina, affondata la petroliera iraniana: 29 marinai morti e si teme un disastro ambientale sembra essere il primo su NewsGo.

Cina - affondata la Petroliera iraniana colpita da un cargo : si teme il disastro ambientale : Cina, affondata la petroliera iraniana colpita da un cargo: si teme il disastro ambientale La petroliera iraniana Sanchi, che il 6 gennaio scorso era entrata in collisione nel Mar della Cina con un mercantile è affondata, preceduta da una seconda, forte esplosione. Lo ha riferito la Bbc citando fonti locali. Tre i corpi recuperati, ma […] L'articolo Cina, affondata la petroliera iraniana colpita da un cargo: si teme il disastro ambientale ...