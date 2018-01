Petkovic | la tennista amante di birra | politica e balletti in mezzo al campo

: Petkovic, la tennista amante di birra, politica (e balletti in mezzo al ... - Vanity Fair.it - Wit2Tweet : Petkovic, la tennista amante di birra, politica (e balletti in mezzo al ... - Vanity Fair.it - lucarinigiac : La newsletter dei Jan 15 con il meglio di “Australia, il ballo in campo della tennista: Petkovic coinvolge…” -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Dancing in the rain. Andrea, latedesca di origine serba (ma è nata in Bosnia: i suoi scapparono in Germania quando c’era la guerra nella ex Jugoslavia), se n’è inventata un’altra delle sue. E’ successo al Kooyong Classic, torneo in preparazione degli Australian Open. Stava giocando contro la collega svizzera Belinda Bencic. A un certo punto: partita sospesa per la pioggia, dall’altoparlante – come capita nelle pause – parte una musica dance. Le tenniste normali, di solito, si siedono e aspettano, oppure raccolgono borse e racchette e tornano nello spogliatoio. Ma lanormale – per sua e nostra fortuna – non lo è mai stata. Che fa, dunque? Si mette a ballare la dance. Il pubblico batte le mani, scandendo il tempo. E lei dà l’idea di divertirsi come una matta. Dall’altra parte della rete la sua avversaria, Belinda, se la ride, tra il ...