L'exdel,recentemente graziato da una condanna a 25 anni di carcere,è stato trasportato in un ospedale della capitale Lima,dove si trova in osservazione. Il medico di famiglia,Aguinaga ha detto al quotidiano El Comercio che il 79ennesoffre di aritmie cardiache, così è stato disposto il ricovero. Ildel,Pedro Kuczynski, ha graziatoalla vigilia di Natale,consentendo la sua liberazione dal carcere,dove stava scontando una condanna a 25 anni per strage.(Di lunedì 15 gennaio 2018)