Personale Ata | ci saranno più posti disponibili | ecco dove e perché

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Di tanto in tanto arrivano buone notizie anche sulle probabilita' di riuscire a lavorare nella scuola VIDEO comeausiliario, tecnico e amministrativo. In particolare le ultimissime novita' riguardano il gran numero di domande di pensionamento giunte nelle scuole, in netto aumento rispetto a quelle dello scorso anno. Ma come ben si sa, più pensionamenti, significano anche maggiorta' per nuovi inserimenti. Di to ulteriori dettagli su cifre e luoghicipiù opportunita' di lavoro per gli #ATA. Numeri pensionamenti e opportunita' per gli Ata Con le varie vicende della domanda Ata 2017, diventata ormai 2018, visto che ancora non si è potuta concludere e non si sa con certezza quando si potra' compilare il modello D3 per la scelta delle 30 scuole al riguardo attendiamo notizie dal #Miur, ma sopratutto considerando che le graduatorie del 2014 varranno ancora ...