Perché l' economia italiana va ancora a rilento

Perché economia significa giustizia : In piena crisi dell’euro, l’ex premier italiano Mario Monti ripeteva che parte del problema era che «per i tedeschi, l’ economia è un ramo della filosofia morale». Voleva dire che...

Economia mondiale : ecco Perché gli stimoli continueranno : È opinione consolidata a livello mondiale che, ormai, ci siamo lasciati alle spalle la peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi. Ed è altrettanto vero che, se questo è stato possibile in entrambe le sponde dell'Atlantico, lo si deve alle misure straordinarie e non convenzionali adottate dalle due più grandi Banche Centrali del mondo, la Federal Reserve americana e la nostra BCE, guidata, per di più, dal nostro Mario Draghi. Il ...