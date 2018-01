Pensioni precoci - oggi 15/1 : liquidazione assegni - a che punto siamo? : Le ultimissime novità sulle Pensioni precoci al 15 gennaio 2018 giungono dalla nostra consueta voglia di andare a fondo sull'argomento 'liquidazione assegni' dando voce alle richieste dei lavoratori e partendo dalle testimonianze dei precoci. Talune ci sono state rilasciate in privato, altre sono pubbliche su Facebook: l'obiettivo dell'articolo è capire a che punto siano gli attesi pagamenti degli arretrati. Ricordiamo che l'ultimo comunicato ...

Pensioni - ultimissime news al 5 gennaio su APE - precoci - OD e giovani Video : Nel nostro nuovo articolo contenente le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 gennaio 2018 cominciamo facendo il punto della situazione in favore dei lettori sulle scadenze da tenere in considerazione per l'invio delle domande di certificazione dell'#APE SOCIALE e della Quota 41 per il nuovo anno. Proamo con il punto dal CODS sulle rivendicazioni per la flessibilita' [Video] femminile, mentre al centro del dibattito politico continuano a ...

Pensioni - quando partiranno i pagamenti per la Quota 41 dei lavoratori precoci? Video : Rispondiamo alle diverse richieste di approfondimento giunte tra i messaggi della nostra pagina Facebook Riforma #Pensioni e lavoro con un articolo di chiarimento in merito alla situazione dei pagamenti per le domande di pensionamento dei cosiddetti lavoratori #precoci. Si tratta di coloro che hanno inviato la propria domanda per beneficiare del pensionamento anticipato al raggiungimento dei 41 anni di contribuzione [Video], purché si rispettino ...

Pensioni : quando i lavoratori precoci avranno la prima mensilità di quota 41 Video : Torniamo a parlare di lavoratori precoci, con riferimento a chi ha presentato domanda per la misura quota 41 ed è risultato idoneo e beneficiario. Sono in tanti a domandarsi quando riceveranno la prima mensilita' della prestazione previdenziale, oltre agli eventuali arretrati spettanti da maggio. Se lo domandano perché proprio in questi giorni sono previsti i pagamenti dell'Ape social [Video]. Ufficialmente, chi risulta idoneo a beneficiare ...

Pensioni : quando i lavoratori precoci avranno la prima mensilità di quota 41 : Torniamo a parlare di lavoratori precoci, con riferimento a chi ha presentato domanda per la misura quota 41 ed è risultato idoneo e beneficiario. Sono in tanti a domandarsi quando riceveranno la prima mensilità della prestazione previdenziale, oltre agli eventuali arretrati spettanti da maggio. Se lo domandano perché proprio in questi giorni sono previsti i pagamenti dell'Ape social. Ufficialmente, chi risulta idoneo a beneficiare dell'anticipo ...

Pensioni ultime news : Rizzetto pro precoci e stop a.d.v. per i Q41 Video : Le ultimissime novita' sulla riforma #Pensioni 2018 e nello specifico su quella che si delinea essere la prossima legge di bilancio 2018 giungono dagli stessi esponenti politici che sempre più, attraverso le loro pagine facebook, aggiornano in diretta i cittadini su quanto stava avvenendo in Commissione Bilancio. Il Governo in queste ore terminera' l’iter al fine di portare il testo in aula, se non vi saranno ulteriori rimandi domani la manovra ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 20/12 su LdB - AdV - precoci - Inps e assegni d'oro Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 20 dicembre 2017 vedono arrivare la conferma del pagamento al primo giorno bancabile per gli assegni previdenziali [Video] nel prossimo anno. Nel frattempo la discussione sugli assegni d'oro prosegue con scambi accesi, dopo che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha commentato la recente posizione di Luigi Di Maio M5S parlando di un rischio d'esproprio. Dal fronte della Camera prosegue il lavoro ...

Pensioni - il Governo mette lo "sconto" all'Ape sociale e ai lavoratori precoci : Via libera della commissione Bilancio della Camera all'emendamento presentato dal Governo alla Manovra 2018 sull'estensione dell'Ape sociale e i lavoratori precoci. Per...

Pensioni ultime novità : Ape social - Quota 41 e precoci - si punta all'ampliamento Video : Le ultime novita' al 13 dicembre 2017 sulla riforma delle #Pensioni arrivano direttamente dal Ministro del Lavoro Poletti che annuncia in Parlamento novita' importanti sulle Pensioni anticipate. Il Governo, dice, presentera' un emendamento che avra' lo scopo di estendere l’ape sociale. Vediamo a chi potrebbe interessare tale ampliamento e da dove potrebbero essere recuperati i soldi necessari a tale manovra . Riforma Pensioni, novita' da ...