Paura in volo | aereo sbaglia atterraggio e finisce su una scogliera

Il Papa in volo distribuisce una foto di Nagasaki ai giornalisti : "Mi ha commosso. Ho Paura di una guerra nucleare" : Alla partenza del suo volo da Roma per Santiago del Cile, Papa Francesco ha fatto distribuire ai 70 giornalisti al seguito una foto scattata a Nagasaki dopo l'esplosione atomica del '45, con sul retro la sua scritta "Frutto della guerra". "Questa l'ho trovata per caso - ha poi spiegato il Pontefice salutando i cronisti - é stata scattata nel '45. E' un bambino con il suo fratellino sulle spalle che aspetta il suo turno davanti al ...

Palermo : stop alla fobia del volo - riparte 'Paura di volare? No problem' : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - 'Paura di volare? No Problem!'. Torna in campo il progetto di volotea, la compagnia aerea low cost che collega medie e piccole destinazioni in Europa, per combattere la fobia del volo. Insieme al Comune di Palermo, Gesap, Enav e Asp Palermo, la compagnia aerea ha avvia

Paura sul volo Ryanair - aereo rientra a Malpensa per una perdita di carburante. La spia del velivolo ha segnalato l´anomalia : Paura sul volo Ryanair diretto a Palermo. Per un guasto, l´aereo appena decollato dall´aeroporto di Malpensa alla volta dell´aeroporto di Punta Raisi è tornato dopo pochi minuti nello scalo lombardo ...

Atterraggio d’emergenza per il volo Ryanair Milano-Palermo : “perdiamo carburante” - Paura a bordo : Il volo Ryanair Milano-Palermo decollato da Malpensa alla volta dell’aeroporto di Punta Raisi e’ tornato dopo pochi minuti nello scalo lombardo perche’ la spia del velivolo segnalava una perdita di carburante. Il Boeing 737, intorno alle 7, ottenuta l’autorizzazione, e’ nuovamente atterrato e i passeggeri sono stati fatti salire a bordo di un altro velivolo che e’ partito dopo due ore. Fonti ...

Tenori con i muscoli! Il volo grande voce e un fisico da Paura! FOTO : Chi lo avrebbe mai detto che i ragazzi de Il volo, oltre ad avere una voce spettacolare, sotto i vestiti mostrano un fisico da paura? Ed ecco che, curiosando sul web, si possono vedere degli scatti in cui mostrano il loro fisico. Ecco un piccolo assaggio, nei prossimi giorni arriveranno nuovi scatti! Un prodotto di .

"Abbiamo visto il missile nordcoreano" : Paura in volo tra Hong Kong e San Francisco : L'equipaggio di un volo della CathayPacific che sorvolava il Giappone avrebbe avvistato il missile lanciato dalla Corea del Nord il 29 novembre. Secondo quanto confermato dalla compagnia...

Tenori con i muscoli! Il volo grande voce e un fisico da Paura! FOTO : Chi lo avrebbe mai detto che i ragazzi de Il volo, oltre ad avere una voce spettacolare, sotto i vestiti mostrano un fisico da paura? Ed ecco che, curiosando sul web, si possono vedere degli scatti in cui mostrano il loro fisico. Ecco un piccolo assaggio, nei prossimi giorni arriveranno nuovi scatti! Un prodotto di .

“Abbiamo visto un missile nordcoreano” : Paura sul volo Cathay nei cieli del Giappone : Testimone di «ciò che è sospettato essere il rientro» del missile nell’atmosfera terrestre, nei cieli del Giappone. È quanto riferisce l’equipaggio di un aereo Cathay Pacific, in volo tra San Francisco e Hong Kong lo scorso 29 novembre. ...

Paura su volo Easyjet - fumo in cabina : atterraggio d'emergenza a Malpensa : Paura su un volo Easyjet. Mercoledì 15 novembre, poco prima delle 14, il pilota di un aereo partito da Malpensa e diretto a Malaga, è stato costretto a chiedere di atterrare pochi minuto dopo il decollo a causa della presenza di fumo in cabina.In base alle prime ricostruzioni, a bordo del velivolo non c'era alcun passeggero ma soltanto l'equipaggio. L'allarme è scattato intorno alle 14.07 — tredici minuti dopo il decollo ...

Il carrello si rompe - Paura su volo low cost : Un aereo passeggeri della compagnia low cost Flybee, con 52 passeggeri e quattro membri di equipaggio a bordo, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a causa di un’avaria al carrello anteriore. L’aereo, riporta la Bbc, era decollato dal Belfast City Airport, in Irlanda del Nord, alle 12.05, ed era diretto a Inverness, in Scozia. A causa di “problemi tecnici“, il Dash-8-400 è stato quindi costretto a volare in ...

Guasto al carrello e atterraggio d'emergenza : Paura per il volo Flybe : Un aereo di linea con 52 passeggeri e quattro membri di equipaggio della compagnia low cost Flybe è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a causa di un'avaria al carrello anteriore. Il...