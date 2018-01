: Il Papa: "Siamo al limite , ho paura di una guerra nucleare" - repubblica : Il Papa: "Siamo al limite , ho paura di una guerra nucleare" - istalbertomagno : RT @agasso_domenico: Il #Papa “Ho paura di una guerra nucleare, siamo al limite” @Tornielli @vatican_it @LaStampa - Retenews24 : Papa: ho paura della guerra nucleare - AEREO PAPALE, 15 GEN – "Sì, ho davvero paura. Siamo al limite. Basta un inci… - AvesaniVittorio : RT @SkyTG24: #UltimOra #Papa: "Ho paura guerra nucleare, siamo al limite" #Canale50 - sherlock5stelle : Papa: 'Ho paura della guerra nucleare, siamo al limite': Francesco è in viaggio verso Santiago del Cile, dove atter… -

"Ho davvero paura.al,basta un incidente per innescare la. Di questo passo la situazione rischia di precipitare. Bisogna distruggere le armi, adoperarci per il disarmo unilaterale". Lo ha dettoFrancesco, in volo verso Santiago del Cile. Ha regalato ai giornalisti una foto scattata a Nagasaki dopo l'atomica del 1945: un bimbo che con il fratellino morto sulle spalle aspetta il turno per il forno crematorio. Poi, sul viaggio: "Conosco bene il Cile, meno il Perù",ha detto Francesco.(Di lunedì 15 gennaio 2018)