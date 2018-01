Papa | ho paura di una guerra nucleare | siamo al limite

Papa Francesco : “Ho davvero paura dello scoppio di una guerra nucleare - siamo al limite” : “Ho davvero paura dello scoppio di una guerra nucleare, siamo al limite. Basta un incidente e la situazione rischia di precipitare“: lo ha dichiarato Papa Francesco durante il volo verso il Cile rispondendo alle domande dei giornalisti presenti sul velivolo. Il pontefice ha fatto distribuire la ristampa di una foto del 1945 che ritrae un bambino di Nagasaki che ha sulle spalle il fratellino morto nel bombardamento atomico, in attesa ...

Papa Francesco : "Ho paura di una guerra nucleare - siamo al limite" : Il Pontefice regala ai giornalisti una foto scattata a Nagasaki dopo la bomba atomica: ritrae un bambino in fila per il forno crematorio dove deve portare il fratellino piccolo che ha sulle spalle

L'analisi "Cedere alla paura verso l'immigrato è peccato". La svolta di Papa Francesco : Francesco nella giornata mondiale per gli immigrati e rifugiati ha messo in guardia da un nuovo peccato che si va diffondendo con la crescente ostilità nei confronti degli stranieri che giungono tra ...

Papa Francesco : "La paura di accogliere i migranti è legittima - ma non condizioni le scelte" : "Non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di persone così diverse da noi, comprenderne i pensieri e le esperienze. E così spesso rinunciamo all'incontro con l'altro e alziamo barriere per difenderci"

