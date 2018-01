Papa | ' Ho davvero paura che scoppi una guerra nucleare | siamo al limite'

Papa Francesco : “Ho davvero paura dello scoppio di una guerra nucleare - siamo al limite” : “Ho davvero paura dello scoppio di una guerra nucleare , siamo al limite. Basta un incidente e la situazione rischia di precipitare“: lo ha dichiarato Papa Francesco durante il volo verso il Cile rispondendo alle domande dei giornalisti presenti sul velivolo. Il pontefice ha fatto distribuire la ristampa di una foto del 1945 che ritrae un bambino di Nagasaki che ha sulle spalle il fratellino morto nel bombardamento atomico, in attesa ...

