Papa Francesco verso Santiago del Cile | Ho paura di una guerra nucleare

Papa Francesco : “Ho davvero paura dello scoppio di una guerra nucleare - siamo al limite” : “Ho davvero paura dello scoppio di una guerra nucleare, siamo al limite. Basta un incidente e la situazione rischia di precipitare“: lo ha dichiarato Papa Francesco durante il volo verso il Cile rispondendo alle domande dei giornalisti presenti sul velivolo. Il pontefice ha fatto distribuire la ristampa di una foto del 1945 che ritrae un bambino di Nagasaki che ha sulle spalle il fratellino morto nel bombardamento atomico, in attesa ...

Papa Francesco in Cile e Perù - suo 22/o viaggio : Papa Francesco parte questa mattina per il viaggio che lo porterà per una settimana prima in Cile e poi in Perù, il ventiduesimo all'estero del suo pontificato, il sesto che tocca Paesi dell'America ...

L'analisi "Cedere alla paura verso l'immigrato è peccato". La svolta di Papa Francesco : Francesco nella giornata mondiale per gli immigrati e rifugiati ha messo in guardia da un nuovo peccato che si va diffondendo con la crescente ostilità nei confronti degli stranieri che giungono tra ...

Migranti - l'appello di Papa Francesco : 'Superate le paure e accogliete' : "Quest'anno ho voluto celebrare la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato con una Messa a cui siete invitati in particolare voi, Migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Alcuni siete arrivati da poco in Italia, altri da molti anni siete residenti e lavorate, e altri ancora costituiscono le cosiddette 'seconde generazioni'". Durante l'omelia della Santa Messa celebrata nella basilica Vaticana, papa ...

Un Boeing 777 Alitalia per il viaggio apostolico in Cile e Perù di Papa Francesco : (Teleborsa) - Sarà ancora una volta Alitalia con il suo Boeing 777-243ER dal nome "Sestriere" ad accompagnare Papa Francesco in Sud America per il suo viaggio in Cile e Perù. Sarà il 168 esimo volo ...

